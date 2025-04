Die MSCI All Country Venture-Backed Private Company Indexes sollen Investoren und Vermögensverwalter bei der Zuweisung, Analyse und beim Benchmarking dieser sich schnell entwickelnden Anlageklasse helfen

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) hat zwei MSCI All Country Venture-Backed Private Company Indexes eingeführt, die das Bestreben des Unternehmens vorantreiben, Investoren mit klaren, transparenten Einblicken zur Performance globaler privater Vermögenswerte auszurüsten. In diese beiden Indizes fließt die jahrzehntelange Erfahrung von MSCI bei der Index-Erstellung für die Berechnung der Performance von venture-finanzierten Anteilen an Privatunternehmen auf der Basis von Sekundärmarkt-Transaktionsdaten ein.

Privatunternehmen, die Finanzmittel von Venture-Kapital-Investoren erhalten, sind häufig in wachstumsintensiven, technologieorientierten Branchen tätig, die in den letzten Jahren zunehmend das Interesse der Investoren und Unternehmensverwalter erregt haben. Diese Unternehmen sind zwar in der Regel nicht an zentralisierten Börsenplätzen präsent, aber außerbörsliche Sekundärmärkte spielen für sie bei der Bereitstellung von Liquidität und der Unterstützung der Kursfindung eine zentrale Rolle.

Venture-finanzierte Unternehmen bleiben länger im Privateigentum und die Zahl der börsennotierten Unternehmen in den USA ist zwischen 1996 und 2022 um fast die Hälfte zurückgegangen.1 Auch die Zahl der privaten venture-finanzierten Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 1 Mrd. USD hat sich in den letzten zehn Jahren verzehnfacht.2 Diese Trends haben gleichzeitig zu einem Wachstum der Anlageklasse geführt und die Verfügbarkeit von marktgestützten Preisdaten erweitert, so dass MSCI den MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Index und den MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Vintage Index entwickeln konnte.

Große, weltweit auf den Sekundärmärkten aktive venture-finanzierte Unternehmen können in diese Indizes aufgenommen werden. Für die Zusammenstellung und Berechnung dieser Indizes nutzt MSCI die Sekundärmarktdaten von den spezialisierten Unternehmen Caplight und PM Insights. Beide Firmen betreiben Netzwerke beitragender Broker für die Analyse von Daten für einen breiten Querschnitt der Marktteilnehmer. Gestützt auf diese Sekundärmarktdaten setzt MSCI eine forschungsgetriebene, regelbasierte Methodik um, die sich auf die Handelsaktivitäten, deren Umfang und Parameter fokussiert.

Diese beiden neuen Indexlösungen sind die ersten von MSCI angebotenen, die die Performance privater Märkte auf Unternehmensebene messen.

"Angesichts des wachsenden Interesses der Anleger an privaten Märkten sind qualitativ hochwertige Daten und eine konsistente, unabhängige Performancemessung für private Unternehmen und Fonds für das gesamte Investmentumfeld von entscheidender Bedeutung", erklärte Jana Haines, Head of Index bei MSCI. "Die MSCI All Country Venture-Backed Private Company Indexes sind lediglich ein Hilfsmittel aus einer ganzen sich erweiternden Reihe von Lösungen, die Investoren bei der Messung der Performance, der Identifizierung von Chancen und der transparenteren, zuverlässigeren Integration von Private Equity und Private Debt in Portfolios helfen."

Abgesehen von diesen neuen Angeboten berechnet MSCI außerdem die MSCI Private Capital Indexes. Die im Juli 2024 eingeführten MSCI Private Capital Indexes bieten eine Performance-Bewertung auf Fondsebene für geschlossene Fonds. Sie umfassen eine breite Palette an privaten Kapitalfonds mit einer Kapitalisierung von über 11 Trillionen USD.

