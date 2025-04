Globales System soll Anreize für die Beschaffung nachhaltigerer Baumaterialien schaffen

Das System sorgt für Transparenz und Vertrauen und hilft Regierungen und Unternehmen dabei, nachhaltigere Zement- und Betonprodukte zu identifizieren und zu kaufen, die nach Wasser die weltweit am häufigsten verwendeten Stoffe sind

Die Global Cement and Concrete Association (GCCA) gibt die Einführung von Low Carbon Ratings (LCR) für Zement und Beton bekannt einem einzigartigen transparenten globalen Bewertungssystem, mit dem Zement und Beton anhand ihres CO2-Fußabdrucks identifiziert werden können. Das Bewertungssystem soll Kunden dabei helfen, bei der Auswahl von Baumaterialien Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, indem es eine klare und intuitive Skala von AA bis G verwendet.

GCCA Low Carbon Ratings for Cement and Concrete

Inspiriert von bekannten Bewertungssystemen wie den Energieausweisen der EU und dem US-amerikanischen Home Energy Rating System bietet die LCR ein einfaches, transparentes und anpassungsfähiges Instrument, das Bauherren, Architekten, Regierungen, Planern und Verbrauchern auf der ganzen Welt hilft, fundiertere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.

Thomas Guillot, Geschäftsführer der GCCA, sagte : "Zement und Beton sind die Grundlagen des modernen Lebens von den Gebäuden, in denen wir leben und arbeiten, über die Straßen, auf denen wir uns fortbewegen, bis hin zur Infrastruktur, die sauberes Wasser und grüne Energie ermöglicht. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach nachhaltigem Bauen ist mehr Transparenz hinsichtlich des CO2-einfaches, transparentes und anpassungsfähiges InstrumentFußabdrucks von Baumaterialien wichtiger denn je."

"Unser Low-Carbon-Ratings-System unterstützt nachhaltigere Beschaffungspraktiken und wird die gesamte Wertschöpfungskette in die Lage versetzen, die Dekarbonisierung zu beschleunigen."

Das Bewertungssystem ist leicht erkennbar mit einer einfachen grafischen Darstellung, die die Bewertung eines Produkts klar angibt. Das CO2-Bewertungssystem für Zement und Beton sorgt für Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit. Die Länder können die globalen Bewertungen unverändert übernehmen oder sie anpassen, wenn die lokale CO2-Bilanzierung von den globalen Normen abweicht.

Riccardo Savigliano, Leiter der Abteilung Energiesysteme und Dekarbonisierung der UNIDO, sagte: "Dies ist ein großer Schritt vorwärts zur Harmonisierung globaler Definitionen für emissionsarmen Zement und Beton zur Unterstützung der Dekarbonisierung."

Mit namhaften Bauprojekten, die bereits den Einsatz von kohlenstoffärmerem Zement und Beton demonstrieren, macht die Branche wichtige Fortschritte. Die Einführung dieses globalen Bewertungssystems ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Marlène Dance Expertin für Dekarbonisierung und nachhaltiges Design, Bouygues Bâtiment International, sagte: "Wir glauben, dass ein weltweit einheitliches CO2-Bewertungssystem, das von allen Ländern übernommen und von allen Betonlieferanten verwendet wird, eine entscheidende Veränderung bewirken würde."

"Wir sehen einen großen Wert in einem einfachen, benutzerfreundlichen Tool, das speziell auf Bauteams zugeschnitten ist. Es wird unseren Baustellenmitarbeitern helfen, den CO2-Fußabdruck des von ihnen verwendeten Betons besser zu verstehen und zu verwalten."

Thomas Guillot fügte hinzu: "Mit diesem Bewertungssystem können Regierungen, politische Entscheidungsträger und der Privatsektor nun bei der Beschaffung CO2-ärmeren Zement und Beton bevorzugen, was wiederum die Branche dazu anregen wird, sich noch stärker auf die Dekarbonisierung dieser wichtigen Baumaterialien zu konzentrieren."

Das Bewertungssystem ist für die Verwendung mit Umweltproduktdeklarationen (EPDs) konzipiert, die per Definition von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

Das Bewertungssystem verwendet numerische Definitionen in Einheiten von CO2-Äquivalenten pro Tonne Zement und pro Kubikmeter Betonprodukt (ECO2e/m3), auch als Treibhauspotenzial (GWP) bezeichnet, die gemäß den Standards für Umweltproduktdeklarationen (EPDs) berechnet werden. Diese Produktdefinitionen für "kohlenstoffarm" und "nahezu null" Kohlenstoffemissionen wurden von den Definitionen der Internationalen Energieagentur für die Zementproduktion und der GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete inspiriert.

Das GCCA-Bewertungssystem für Zement kann in Ländern übernommen und angewendet werden. Deutschland liefert bereits ein funktionierendes Beispiel. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der VDZ (Verband der Deutschen Zementindustrie) haben ein System entwickelt, das vollständig mit dem GCCA-System übereinstimmt und bereits umgesetzt ist.

Die GCCA hat in Zusammenarbeit mit der Clean Energy Ministerial Industrial Deep Decarbonisation Initiative (IDDI) und Interessengruppen eine Reihe von weltweit anwendbaren Definitionen für Beton erstellt. Diese sind in den meisten Ländern einsatzbereit. Wenn ein Land eine andere Praxis für die CO2-Bilanzierung von Produkten hat, können die Bewertungen angepasst werden. Dies wurde bereits im Vereinigten Königreich abgeschlossen.

Die GCCA-Bewertungen für Zement und Beton können mit nationalen und lokalen Basiswerten und Zielen verwendet werden, um eine kohlenstoffarme Beschaffung zu unterstützen.

