Dank einer Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom ist Spacetop nun erstmals auch international erhältlich. Die Distribution und Produktentwicklung werden durch SHI International Corp und Intel Corp erweitert

Mit der heutigen Ankündigung der Einführung von Spacetop for Windows erreicht Sightful einen entscheidenden Meilenstein in seiner Mission, die mobile Produktivität durch Augmented Reality neu zu definieren. Sightful, bekannt für die Entwicklung des weltweit ersten AR-Laptops als komplette Hardware-Software-Lösung, bringt nun die Leistungsfähigkeit von Spacetop auf das weltweit beliebteste Betriebssystem mit einem reinen Softwareangebot, das speziell für die schnell wachsende Kategorie der KI-Laptops entwickelt wurde.

Spacetop for Windows eröffnet einen privaten, immersiven und unbegrenzt erweiterbaren virtuellen Arbeitsbereich an jedem beliebigen Ort, sodass Fachleute eine Multi-Monitor-Konfiguration in ihrem Rucksack mitnehmen können. Unabhängig davon, wo sich die Benutzer befinden im Zug, im Café oder im Flugzeug Spacetop bietet einen leistungsstarken, privaten Arbeitsbereich, der für die Umgebung unsichtbar ist.

"Spacetop ist genau der Grund, warum KI-PCs entwickelt wurden es erschließt das wahre Potenzial der Architektur", erklärte Tamir Berliner, CEO und Mitbegründer von Sightful. Während der vierjährigen Entwicklungsphase von Spacetop war die häufigste Anfrage von Nutzern und Unternehmen: "Wann wird es für Windows verfügbar sein?" Heute ist der Tag. Der Aufstieg von KI-Laptops hat nicht nur unsere Mission beschleunigt, Software für die Skalierung einzusetzen, sondern auch enorme neue Möglichkeiten für die Funktionen eines AR-Arbeitsplatzes in Kombination mit der Leistungsfähigkeit von KI eröffnet.

Die Umstellung von Sightful auf eine reine Softwarelösung war stets ein zentraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensvision. Anfangs entwickelte das Unternehmen seine eigene Hardware, um das Versprechen einer produktiven AR zu erfüllen und wartete darauf, dass die Branche aufholte. Die Einführung von KI-PCs, die neben leistungsstarken und energieeffizienten CPUs und GPUs mit dedizierten NPUs ausgestattet sind, stellte einen Wendepunkt dar. Canalys prognostiziert, dass im Jahr 2024 fast jeder fünfte ausgelieferte PC KI-fähig sein wird, wobei dieser Anteil bis 2027 auf über 60 steigen wird. Der Markt ist bereit, und Spacetop ist es auch.

Spacetop for Windows vereint die vertraute Funktionalität eines Laptops mit der Freiheit von AR. Benutzer können Anwendungen an beliebiger Stelle auf einer über 100 Zoll großen Arbeitsfläche platzieren: Messaging-Apps an den Seiten, große Tabellen in der Mitte, Dokumente vertikal gestreckt und das alles unter Wahrung vollständiger Privatsphäre.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Nahtloser Zugriff auf beliebte Apps: Spacetop ist mit Verbraucher- und Geschäftsanwendungen kompatibel, die die Produktivität von Windows-Benutzern täglich steigern

Spacetop ist mit Verbraucher- und Geschäftsanwendungen kompatibel, die die Produktivität von Windows-Benutzern täglich steigern Verschieben, schieben und drehen Sie Ihren Arbeitsbereich mit intuitiven Tastenkombinationen

Sie Ihren Arbeitsbereich mit intuitiven Tastenkombinationen Reisemodus , mit dem Sie Ihren Arbeitsplatz unterwegs immer dabei haben, egal ob im Flugzeug, im Zug, im Café, im Uber oder auf Ihrem Sofa

, mit dem Sie Ihren Arbeitsplatz unterwegs immer dabei haben, egal ob im Flugzeug, im Zug, im Café, im Uber oder auf Ihrem Sofa Helles, kristallklares Display , das sich an die Lichtverhältnisse im Innen- und Außenbereich anpasst

, das sich an die Lichtverhältnisse im Innen- und Außenbereich anpasst Natürliche Betriebssystemerfahrung , die vertraut wirkt und gleichzeitig das Potenzial von Spatial Computing im Vergleich zu einer einfachen Bildschirmerweiterung erschließt

, die vertraut wirkt und gleichzeitig das Potenzial von Spatial Computing im Vergleich zu einer einfachen Bildschirmerweiterung erschließt Ganztägiger Komfort mit einer leichten Brille (83 g)

mit einer leichten Brille (83 g) Großes 100-Zoll-Display für einen erweiterten Arbeitsbereich mit mehreren Monitoren und Fenstern

für einen erweiterten Arbeitsbereich mit mehreren Monitoren und Fenstern Ergonomische Vorteile tragen dazu bei, Nackenverspannungen, eine gekrümmte Haltung und das Blinzeln auf einen kleinen Bildschirm zu vermeiden

Am wichtigsten ist, dass Spacetop die Privatsphäre und Konzentration einer Homeoffice-Umgebung in jeder Umgebung gewährleistet. Vertrauliche Daten sensible persönliche oder Kundendaten, rechtliche Verträge, Finanzdaten und mehr bleiben auch in öffentlichen Bereichen ausschließlich für den Benutzer sichtbar.

Ab dem 24. April 2025 können Kunden das Spacetop-Bundle zum Preis von 899 USD bestellen, das Folgendes umfasst:

XREAL Air Ultra 2 AR-Brille

12-monatiges Spacetop-Abonnement (verlängert sich jährlich für 200 USD)

Optional sind gegen Aufpreis auch optische Linsen erhältlich:

Verschreibungspflichtige Einstärkengläser 50 USD

Verschreibungspflichtige Gleitsicht-Einsatzgläser 150 USD

Neben der Einführung von Spacetop for Windows wird Spacetop erstmals international verfügbar sein und über die USA hinaus nach Deutschland expandieren. Weitere Länder werden im Jahr 2025 folgen.

"Die Nachfrage nach Spacetop war noch nie geografisch begrenzt", erklärte Berliner. "Da das Hardware-Ökosystem nun ausgereift ist, freuen wir uns sehr, die weltweite Nachfrage über vertrauenswürdige internationale Partner bedienen zu können."

Diese Expansion wird durch eine neue strategische Partnerschaft mit der Deutschen Telekom unterstützt, die Spacetop dabei unterstützen wird, seinen großen B2B-Kundenstamm zu erschließen. Weitere Kooperationen mit SHI International Corp und Intel werden neue Vertriebskanäle für den Unternehmensverkauf von Spacetop sowie die fortlaufenden strategischen Produktentwicklungsbemühungen mit Intel Corporation ermöglichen.

"Spacetop von Sightful definiert mobile Produktivität mit einem virtuellen 100-Zoll-Arbeitsbereich neu und bietet unseren B2B-Kunden sichere, flexible und digitalisierte Lösungen für die Zukunft der Arbeit", erklärte Dr. Maximilian Ahrens, Senior Vice President, T Digital der Deutschen Telekom.

"SHI freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Spacetop bei der Einführung ihrer innovativen AR-Lösung, die sich nahtlos in die Systeme unserer beiden größten Technologiepartner Microsoft und Intel integriert und die Benutzererfahrung in der PC-Welt revolutionieren wird. Die Reaktionen innerhalb von SHI, bei unseren Partnern und Kunden während der Nutzung von Spacetop sind beeindruckend. Es gibt einfach nichts Vergleichbares", sagte Amy Troxell, Director of End User Device Overlay Partners bei SHI International Corp.

Der PC-Markt floriert weltweit weiterhin, und der Boom der Mixed Reality nimmt weiter zu. Die strategische Zusammenarbeit zwischen Sightful und Intel wird Kunden weltweit bessere und intelligentere Produktivitätslösungen bieten.

Spacetop for Windows ist für moderne KI-Laptops optimiert, die leistungsstarkes räumliches Computing unterstützen. Zu den empfohlenen Systemen gehören unter anderem:

Dell XPS Core Ultra 7 (32GB)

HP Elitebook

Lenovo Yoga Slim

ASUS Zenbook

Acer Swift Go 14

MS Surface Pro for Business (Ultra 7)

Hinweis: Die obige Liste enthält nur einige der kompatiblen Laptops und dient lediglich als Referenz für die technischen Daten

Während die PC-Kompatibilität weiter zunimmt, geht Sightful davon aus, dass viele Frühnutzer bereits auf diese KI-Geräte der nächsten Generation umsteigen. Das Unternehmen rechnet außerdem mit vielen Nutzern, die ein Upgrade durchführen werden, um die Vorteile eines 100-Zoll-Mobilbüros überall und privat voll ausschöpfen zu können.

Spacetop ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Plattform. Mit über 61 Mio. USD an Risikokapital baut Sightful eine Zukunft mit umfassender Kompatibilität auf und unterstützt mehrere Computerplattformen, Geräte und Brillenhersteller.

"Wir haben Sightful im Jahr 2020 gegründet, da wir davon überzeugt sind, dass Augmented Reality die richtige Richtung für die Zukunft der Personal Computer ist. Große Unternehmen wie Apple, Meta und Google scheinen sich einig zu sein, dass AR die Zukunft ist. Wir konzentrieren uns jedoch darauf, jetzt einen Mehrwert zu bieten", erklärte Tomer Kahan, Mitbegründer und COO. "Spacetop ist für Personen, die heute sicher, komfortabel und leistungsstark arbeiten müssen."

Spacetop for Windows ist ab dem 24. April 2025 unter www.sightful.com erhältlich.

Über Sightful

Sightful hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt um uns herum für die "Work-from-anywhere"-Bewegung zu verändern und durch Augmented Reality Produktivität und Datenschutz zu gewährleisten. Sightful wurde von den erfahrenen Raumdaten-Experten Tamir Berliner (PrimeSense [von Apple übernommen], Magic Leap) und Tomer Kahan (Broadcom, N-trig [von Microsoft übernommen], Magic Leap) gegründet und vereint ein Team von Experten aus den Bereichen Produktmanagement, UX/UI, Kernsoftware, Cloud, Anwendungen, Computer Vision, künstliche Intelligenz, Systeme und Design sowie erstklassige Partner. Zu den namhaften Investoren zählen Corner Ventures, Aleph und weitere. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und verfügt über Niederlassungen in Palo Alto, New York und Taiwan.

