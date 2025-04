Der Bergbaukonzern übertrifft Analystenerwartungen und profitiert von der globalen Elektrifizierung. Kann die Aktie ihre jüngste Erholung fortsetzen?

Überraschende Quartalszahlen beflügeln den Titel

Freeport-McMoRan legt heute mit starken Zahlen vor: Der Bergbaukonzern übertraf im ersten Quartal 2025 die Analystenerwartungen deutlich. Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 0,24 US-Dollar - ein Cent über den Prognosen. Auch der Umsatz von 5,73 Milliarden Dollar lag über den erwarteten 5,67 Milliarden. Die Märkte reagierten umgehend: In den Handelsvorbörsen sprang die Aktie um 5,2 Prozent nach oben.

Kupferboom treibt das Geschäft

Hinter den soliden Zahlen steckt die ungebrochene Nachfrage nach Kupfer. Die globale Elektrifizierung und Dekarbonisierung sorgt für anhaltend hohe Absätze. Als größter US-Kupferprodukter profitiert Freeport-McMoRan besonders von diesem Trend. Die Fundamentaldaten unterstreichen die robuste Verfassung: Die aktuelle Liquiditätsquote liegt bei 2,42, der Umsatz wuchs in den letzten zwölf Monaten um 11,38 Prozent.

Doch der Titel zeigt auch Schwächen: Über ein Jahr betrachtet verlor die Aktie fast 22 Prozent an Wert. Allerdings ging es zuletzt wieder aufwärts - allein in der vergangenen Woche legte sie um 5,45 Prozent zu. Aktuell notiert das Papier bei 37,63 Dollar, ein Plus von 3,32 Prozent binnen 24 Stunden.

Innovationen gegen steigende Kosten

Wie reagiert das Unternehmen auf die Herausforderungen? Freeport-McMoRan setzt auf neue Gewinnungstechnologien wie verbesserte Laugungsverfahren, um die Produktion zu steigern. Gleichzeitig bereitet sich der Konzern auf höhere Materialkosten vor - die neuen US-Zölle könnten die Ausgaben um fünf Prozent erhöhen. Als Gegenmaßnahmen sucht das Unternehmen nach alternativen Lieferanten und treibt Effizienzprogramme voran.

Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Aktie mit 34,06 Dollar deutlich unter dem durchschnittlichen Analystenziel von 44,64 Dollar. Ob die Lücke schrumpft, hängt nun von der weiteren operativen Performance und den Marktbedingungen ab.

