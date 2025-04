Neue KI-gestützte Lösung ermöglicht es Unternehmen, Risiken effizient zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern

Diligent, das führende SaaS-Unternehmen für Governance, Risiko und Compliance (GRC), hat heute Diligent AI Risk Essentials (AI Risk Essentials) vorgestellt, eine neue Lösung zur Einführung und Stärkung des Enterprise-Risiko-Management-Programms (ERM) von Unternehmen. Unterstützt durch Benchmarking-Risikodaten aus SEC 10-K-Berichten kann AI Risk Essentials in weniger als einer Woche implementiert werden, sodass GRC-Experten sich umgehend auf Diskussionen auf Vorstandsebene vorbereiten, Risiken schnell identifizieren, Risikobewertungen durchführen, Strategien zur Risikominderung umsetzen und Fortschritte überwachen können.

AI Risk Essentials baut auf der langjährigen Erfahrung von Diligent im Bereich KI-Innovation auf, darunter die Einführung von GovernAI, einer Reihe KI-gestützter Funktionen innerhalb der Diligent One Platform, die darauf ausgelegt sind, Governance- und Risikoprozesse zu optimieren, wertvolle Zeit für Vorstände, Führungskräfte und Juristen zu sparen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und verantwortungsbewusstem Einsatz von KI zu gewährleisten.

Da mehr als 77 der Geschäftsführer angeben, dass ihr Vorstand regelmäßig neue Risiken und deren Auswirkungen auf das Unternehmen diskutiert, steigt die Nachfrage nach verbesserten Benchmarking-Daten und Risikomanagementlösungen. AI Risk Essentials bietet Unternehmen Zugriff auf über 120.000 Risiken aus SEC 10-K-Unterlagen, sodass sie sich leicht mit ihren Mitbewerbern vergleichen, potenzielle Schwachstellen identifizieren und den Aufbau ihres Risikoregisters beschleunigen können.

"Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-gestützter Lösungen wie Diligent AI Risk Essentials können Unternehmen diese Unsicherheiten nicht nur schnell identifizieren und bewerten, sondern ihre Risiken auch strategisch anhand von Branchenstandards benchmarken", so Michael Rasmussen, GRC-Analyst, Influencer und Experte bei GRC 20/20. "Durch die Integration dieser Erkenntnisse in die Entscheidungsfindung können Führungskräfte Risiken proaktiv mindern, ihre ERM-Programme an strategischen Zielen ausrichten und letztendlich die Widerstandsfähigkeit und Agilität bei der Erreichung ihrer Unternehmensziele steigern."

Der Bedarf an einer hochentwickelten, KI-gestützten ERM-Lösung ist dringender denn je, da nur 32 der Unternehmen ihre Risikokontrollpraktiken als ausgereift oder robust bezeichnen und viele weiterhin auf manuelle Tools wie Tabellenkalkulationen zurückgreifen. AI Risk Essentials bietet Teams zusätzlich zu den anderen KI-Funktionen der Diligent One-Plattform Folgendes:

KI-gestützte Risikoidentifizierung und Benchmarking-Daten : Bietet einen umfassenden Ausgangspunkt für ein effektives Risikomanagement durch KI-gestützte Benchmarking-Vorschläge unter Verwendung von SEC 10-K-Risikodaten.

: Bietet einen umfassenden Ausgangspunkt für ein effektives Risikomanagement durch KI-gestützte Benchmarking-Vorschläge unter Verwendung von SEC 10-K-Risikodaten. Optimierte Risikobewertungen: Ermöglichung der Zusammenarbeit mit Risikoverantwortlichen, um die Auswirkungen und Wahrscheinlichkeit strategischer Risiken zu ermitteln und ein genaues Verständnis der Risikoposition sicherzustellen.

Ermöglichung der Zusammenarbeit mit Risikoverantwortlichen, um die Auswirkungen und Wahrscheinlichkeit strategischer Risiken zu ermitteln und ein genaues Verständnis der Risikoposition sicherzustellen. Vereinfachte Risikominderungspläne Vereinfachung der Risikominderung durch Konsolidierung aller wesentlichen Informationen, Gewährleistung klarer Transparenz und Verantwortlichkeit.

Vereinfachung der Risikominderung durch Konsolidierung aller wesentlichen Informationen, Gewährleistung klarer Transparenz und Verantwortlichkeit. Eine interaktive Risiko-Heatmap: Benutzer können die Schwere von Risiken visualisieren, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und ihre strategischen Prioritäten besser festlegen.

Benutzer können die Schwere von Risiken visualisieren, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und ihre strategischen Prioritäten besser festlegen. Zugang zurBildungs- und Vorlagenbibliothek von Diligent: Umfasst eine breite Palette an Ressourcen für Vorstände, Führungskräfte und Rechtsabteilungen sowie die neu veröffentlichte ERM-Zertifizierung, die darauf abzielt, Best Practices zur Verbesserung der Risikoreife und zur Förderung der Risikokompetenz zu fördern.

"Der Umfang und die Komplexität des Risikomanagements haben in den letzten fünf Jahren exponentiell zugenommen, doch die meisten Unternehmen werden durch unterschiedliche Reifegrade im Risikomanagement, unzureichende Ressourcen und ungeeignete Tools behindert", erklärte Scott Bridgen, General Manager, Risk Audit bei Diligent. "Durch die Nutzung von KI-gestützten Erkenntnissen und Benchmarking-Funktionen können Unternehmen jeder Größe Risiken schnell identifizieren, bewerten und mindern. Fachleute für Governance und Risikomanagement können rechtzeitig vor der nächsten Vorstandssitzung ein Programm zum Unternehmensrisikomanagement effektiv einführen oder verbessern."

AI Risk Essentials ist Teil der dreistufigen ERM-Produktsuite von Diligent, die von führenden Analysten wie Forrester, Gartner und IDC ausgezeichnet wurde. Die ERM-Produktpalette umfasst eine Reihe von Lösungen, die sich an die Bedürfnisse der Kunden anpassen, wenn diese wachsen und komplexere ERM-Lösungen benötigen. Weitere Informationen zu Diligent AI Risk Essentials finden Sie unter: https://www.diligent.com/products/ai-risk-essentials.

Diligent veranstaltet am Mittwoch, dem 30.April, seinen ersten AI Innovations Virtual Summit, um zu zeigen, wie KI Governance, Risiko und Compliance verändert. Die Teilnehmer hören Vorträge von Experten und lernen bewährte Verfahren für eine verbesserte Entscheidungsfindung und den Aufbau organisatorischer Resilienz mithilfe von KI kennen. Melden Sie sich jetzt an unter: https://www.diligent.com/resources/events/ai-virtual-summit

Diligent ist das führende SaaS-Unternehmen für Governance, Risk und Compliance (GRC) und unterstützt mehr als 1 Million Nutzer und 700.000 Vorstandsmitglieder dabei, ihre Governance zu verbessern und Risiken zu minimieren. Die Diligent One-Plattform bietet Fachkräften, Führungskräften und dem Vorstand einen konsolidierten Überblick über ihre gesamten GRC-Prozesse, sodass sie Risiken effektiver managen, die Widerstandsfähigkeit stärken und bessere Entscheidungen schneller treffen können. Erfahren Sie mehr unter diligent.com.

