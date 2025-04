1.

Special Guests Tara Davis-Woodhall und Hunter Woodhall

Boomi heißt Tara Davis-Woodhall und Hunter Woodhall als besondere Gastredner herzlich willkommen.



Tara (25) schrieb Geschichte, als sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Goldmedaille im Weitsprung gewann. Seit nunmehr zwei Jahren blieb sie ungeschlagen. Sie ist zweifache Olympionikin, Weltranglistenerste und gewann die Weltmeisterschaft 2024 sowie die US-amerikanische Meisterschaft 2023 und 2024. Die ikonischen Cowboyhüte, Stiefel und ihre gewinnende Persönlichkeit haben Tara, die als "America's Cowgirl" bekannt ist, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds zu einer Publikumsliebling gemacht. Außerdem ist sie Assistenztrainerin für Leichtathletik an der Kansas State University. Als ehemalige Athletin der NCAA Division 1 der University of Texas wurde Tara viermal zur All-American gewählt, brach zwei NCAA-Rekorde und sicherte sich in derselben Woche den Titel der zweifachen Rekordbrecherin.



Hunter (25) ist dreifacher Paralympionike und Gewinner einer Goldmedaille im Jahr 2024. Er definiert neu, was es bedeutet, Athlet und Unternehmer zu sein. Hunter hat fünf Medaillen bei den Paralympics gewonnen und hält den amerikanischen Rekord über 100 m und 400 m (T62). Aufgrund einer angeborenen Fibulahemimelie wurden Hunter im Alter von elf Monaten beide Beine unterhalb der Knie amputiert. Allen Widrigkeiten zum Trotz wurde er der erste doppelt amputierte Athlet, der ein Stipendium der NCAA Division 1 erhielt, für die University of Arkansas an den Start ging und viermal zum All-American gewählt wurde.