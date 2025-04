Biotech-Unternehmen kündigt Rückkaufprogramm an, während Analysten einstimmig Kaufempfehlungen aussprechen. Die Aktie zeigt starke Schwankungen vor wichtigen Quartalsdaten.

Aktienrückkauf als Vertrauenssignal

Der Biotech-Spezialist hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 50 Millionen Dollar beschlossen. Bis März 2026 kann das Management eigene Aktien über Börsen oder Privatgeschäfte erwerben - ein klares Zeichen der Führungsetage. Doch wann und wie viel tatsächlich zurückgekauft wird, hängt von Marktbedingungen und Kursentwicklung ab.

Analysten sehen Potenzial

Die Expertenmeinungen fallen überraschend einhellig aus: Alle 10 verfolgenden Analysten raten zum Kauf der Aktie, kein einziger sieht Grund zur Zurückhaltung. Die Spannbreite der Kursziele ist allerdings enorm - von 5 bis 22 Dollar liegt der Median bei 12,30 Dollar. Eine solche Diskrepanz deutet auf erhebliche Unsicherheiten hin.

Heftige Kursschwankungen

In den letzten Tagen zeigte die Aktie ihre Volatilität: Zunächst legte sie um 9,0% und 11,8% zu, doch am Mittwoch folgte der Rücksetzer - ein Minus von 5,72% auf 4,72 Dollar. Solche Ausschläge sind typisch für Titel, die vor wichtigen Unternehmensmeldungen stehen. Die Quartalszahlen am 7. Mai könnten daher richtungsweisend sein.

