Schweizer Pharmadienstleister Lonza erlebt Wechsel an der Spitze und startet innovatives Projekt mit Iconovo. Wie wirkt sich dies auf die Strategie aus?

Doppelter Wechsel an der Spitze

Der Schweizer Pharmadienstleister Lonza steht vor einem bedeutenden Führungswechsel. Chairman Albert Baehny gibt nach sechs Jahren den Vorsitz ab - bereits der zweite Wechsel in der Führungsetage binnen kurzer Zeit. Die Märkte fragen sich: Wie wird sich dies auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens auswirken?

Innovatives Projekt mit Iconovo

Ein Lichtblick in unruhigen Zeiten: Die Zusammenarbeit mit Iconovo zur Entwicklung sprühgetrockneter Formulierungen für ein intranasales Biologikum. Der Fokus liegt auf reformulierten Wirkstoffen gegen Adipositas, die über Iconovos ICOone Nasal-Inhaler verabreicht werden sollen. Lonza übernimmt die Entwicklung in seinem Labor in Bend, Oregon, mit dem Ziel, die Produkteigenschaften zu optimieren ohne die biologische Aktivität zu beeinträchtigen.

Zahlen und Termine im Blick

Die Hauptversammlung am 9. Mai steht im Zeichen der Kontinuität: Der Vorschlag sieht eine unveränderte Dividende von 4 CHF pro Aktie vor sowie die Wiederwahl von Jean-Marc Huët als Board Chairman.

Die jüngsten Finanzkennzahlen zeigen jedoch leichte Rückschläge: Der Umsatz sank 2024 um 2,13% auf 6,57 Milliarden CHF, der Gewinn ging um 2,75% auf 636 Millionen CHF zurück.

