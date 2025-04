+++ Messermord in Nantes: Täter getrieben von linker Ökologie? +++ Interkulturelle Schlägerei in Bus +++ Innenministerium: Zuwanderung treibt Gewaltkriminalität +++ Habeck ließ Wirtschaft weiter abschmieren +++ Frankfurt: einstürzende Schulbauten +++ Skandalbau in Berlin: Erweiterung Kanzleramt +++ Berlins Kiziltepe: Wer will Nazi-Auto fahren? +++ TE-Energiewendewetterbericht +++ London-Marathon: Transfrauen dürfen Frauen schlagen SIOUX - Schuhwetterbericht: Für alle D ...

