DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. April

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 96 zuvor: 96 *** 10:00 DE/Bayer AG, HV *** 10:00 DE/Continental AG, HV *** 10:00 DE/Merck KGaA, HV *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April PROGNOSE: 50,8 1. Umfrage: 50,8 zuvor: 57,0 16:15 US/Atlantic Council, Kamingespräch mit Mitglied des geldpolitischen Ausschuss der Bank of England, Greene *** 19:30 US/Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, Pressekonferenz des IWF-Lenkungsausschusses (IMFC) - AU/Börsenfeiertag Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2025 00:10 ET (04:10 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.