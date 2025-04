The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2025ISIN NameUS91282CGY12 USA 23/25 FLRUS437076CU47 HOME DEPOT 23/25US91282CGX39 USA 23/25AT000B014279 RAIF.BK INTL18-25 MTN 140XS2250030090 PWRLREAL EST 20/25XS2412060092 INST.CRD.OF. 21/25 MTNCH0278346769 NORTH AMER. DEV.BK 15-25DE000A1Z0TA4 JAB HOLDINGS 15/25DE000A1TNDK2 AAREAL BANK14/UNBEFR.REGSXS1814568413 NMC HEALTH (JE.) 18/25 CVES0000101651 COMUNIDAD MADRID 15-25US9128284M90 US TREASURY 2025ES00000126Z1 SPANIEN 15-25DE000HLB5M13 LB.HESS.-THR.IS.04D/2018DE000HLB5MZ6 LB.HESS.THR.CARRARA04V/18US912828ZL77 USA 20/25PTBSSIOM0015 BCRBRICONROD 15/25 MTNDE000A289NE4 DT.WOHNEN ANL 20/25XS1571994554 LEVI STRAUSS 17/27 REGSIT0005090813 UNICREDIT 15/25 MTNDE000HLB4T25 LB.HESS.-THR.IS.18/25US713448CT37 PEPSICO INC. 15/25US251525AN16 DT.BANK ANL.14/UNBEFR.USQ8809VAG43 SYDNEY AIRPORT FIN. 15/25FR0013346814 ALTAREIT 18-25XS2337336445 PEGASUS H.T. 21/26 REGSUSP3711HAF66 GUACOLDA EN. 15/25 REGSCH0413618346 CIBC 18-25 MTNUSP3699PGE18 COSTA RICA 13/25 REGSUS95000U2N22 WELLS FARGO 20/26 FLR MTN