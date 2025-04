Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Patria Genossenschaft erwirbt Baloise-Aktien von Cevian Capital



25.04.2025 / 07:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Basel, 25. April 2025. Es wurde uns mitgeteilt, dass die Patria Genossenschaft am 25. April 2025 von Cevian Capital 4 282 758 Aktien der Baloise Holding AG (Baloise), entsprechend 9.351 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte, erworben hat. Infolgedessen wird Robert Schuchna sich nicht zur Wahl an der heutigen ordentlichen Generalversammlung stellen. Der Kauf unterliegt keinen Bedingungen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Ferner wurde uns mitgeteilt, dass die Patria Genossenschaft an der am 23. Mai 2025 stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung von Baloise betreffend der am 22. April 2025 angekündigten Fusion mit Helvetia mit diesen Aktien wird abstimmen können. Gleichzeitig hat Baloise Helvetia mitgeteilt, dass sie im Zusammenhang mit der Fusion mit Helvetia auf die Nomination eines siebten Mitglieds des Verwaltungsrates verzichtet. Damit wird der Verwaltungsrat der fusionierten Gesellschaft Helvetia Baloise Holding AG mit der Fusion insgesamt 13 (anstatt 14) Mitglieder umfassen. Die Kandidaten wurden bereits in der Ad hoc Mitteilung vom 22. April 2025 mitgeteilt. Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Adhoc-Mitteilung