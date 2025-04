DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

REVOLUT - Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen der britischen Neobank Revolut für 2024 sollte nicht nur dem direkten Konkurrenten N26 angst und bange werden. Denn die Briten können trotz schwieriger Wirtschaftslage ein beeindruckendes Wachstum vorweisen - und das über sämtliche Kennzahlen wie Erträge, Vorsteuerergebnis, Kundenbasis und Einlagen hinweg. Auch im N26-Heimatmarkt Deutschland kommt Revolut nach eigenen Angaben stetig voran, sowohl im Privat- als auch Firmenkundensegment und mit zweistelligen, teils dreistelligen Wachstumsraten. (Börsen-Zeitung)

EXXONMOBIL - Der US-Ölkonzern Exxonmobil hat einen Versuch des Konkurrenten Occidental Petroleum abgewehrt, ihm die Förderrechte an einem der größten Lithiumvorkommen der USA streitig zu machen. Die Exxon-Tochter Saltwerx erhielt von den Behörden die Genehmigung, in Arkansas Lithium zu fördern. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil von Hochleistungsbatterien, die in Elektrofahrzeugen und in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden. Die Trump-Regierung will die heimische Förderung und Verarbeitung steigern, um die Abhängigkeit der US-Industrie von chinesischen Lieferungen zu beenden. (Financial Times)

April 25, 2025

