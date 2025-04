L'Abbaye (ots) -Die Maison Breguet, die 2025 ihr 250-jähriges Jubiläum feiert, präsentiert die Classique Souscription 2025 in Paris - dem Heimatort von Abraham-Louis Breguets Werkstatt und dem Ort, wo die großen Erfindungen des Meisteruhrmachers geboren wurden.Der erste Zeitmesser mit einer vereinfachten Architektur, sowohl ästhetisch als auch mechanisch, wird optisch verkörpert durch lediglich einen einzigen Zeiger auf einem weißen Emaillezifferblatt. Diese Kreation von großer Klarheit bietet eine bemerkenswerte Ablesbarkeit. Vor mehr als zwei Jahrhunderten wurde sie durch ein Werbeprospekt angeboten, was es zuvor noch nie gegeben hatte. Heute wird die historische und bahnbrechende Souscription-Taschenuhr als Armbanduhr wiedergeboren.Classique Souscription 2025, die Fortsetzung einer Leidenschaft, die 1775 geboren wurdeDas Gesicht der Souscription 2025 ist mit einem strahlend weißen Grand-Feu-Emaille verziert, das den Geist der einst am Quai de l'Horloge gefertigten Uhren wie Nr. 246, Nr. 324 oder Nr. 383 detailgetreu wiedergibt. Die Rückseite ist direkt von der Architektur der ersten Souscriptions-Uhren von A.-L. Breguet inspiriert.Ein neu gestaltetes Gehäuse aus Breguet-GoldMit der Classique Souscription 2025 führt das Haus erstmals seine eigene Goldlegierung ein: Breguet-Gold, ein helles Edelmetall, das Gold, Silber, Kupfer und Palladium in sich vereint. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Höhe von 10,8 mm, hat ein neu gestaltetes Design, das sich von anderen Modellen unterscheidet und bei dem vor allem Wert auf seine Ergonomie gelegt wurde. Die typischen Kannelüren weichen einem sanft satinierten Mittelteil, der den Stil der ursprünglichen Stücke wahrt, während die Bandanstöße sanft gewölbt sind, um sich besser an das Handgelenk anzupassen und ein flüssigeres Erscheinungsbild bieten als die klassischen, geraden Stege.Über Montres BreguetDas 1775 von Abraham-Louis Breguet gegründete Haus hat sich durch seine Innovationen und sein uhrmacherisches Können ausgezeichnet. Als Erfinder des Tourbillons und der ersten Armbanduhr hat Breguet die Geschichte der Zeitmessung mit seinen Kreationen, die Präzision und Ästhetik vereinen, geprägt. Seit 250 Jahren führt das Haus dieses Erbe fort, indem es Tradition und Moderne miteinander verbindet. In diesem Jahr feiert es ein Vierteljahrtausend der Exzellenz - eine Gelegenheit, seine Vergangenheit zu beleuchten und gleichzeitig die Zukunft der Uhrmacherei weiter zu gestalten.Pressekontakt:Jasmin RührmundSales & Marketing CoordinatorJasmin.Ruehrmund@Breguet.comPhone: +49 61 96 88777 1282Tel: +49 151 584 26028The Swatch Group(Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 2065760 EschbornOriginal-Content von: Breguet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156584/6019545