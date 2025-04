ACG Metals (LSE: ACG) berichtet über ein Jahr des Wandels mit rekordverdächtigen operativen Meilensteinen und strategischem Wachstum in der Mine Gediktepe

25 April 2025 / IRW-Press / ACG Metals Limited ("ACG" oder das "Unternehmen") freut sich, die Veröffentlichung seines Jahresabschlusses und Geschäftsberichts für den Zeitraum zum 31. Dezember 2024 bekannt zu geben. Beide wurden vom Board of Directors am 24. April 2025 genehmigt.

Das vollständige Geschäftsergebnis von ACG ist in unserem Jahresbericht ersichtlich, der unter www.acgmetals.com veröffentlicht wurde.

Neben der Veröffentlichung dieser Ergebnisse gibt ACG mit Freude bekannt, dass Herr Artem Volynets und Herr Patrick Henze am 9. Mai 2025 um 14:00 Uhr (BST) eine Live-Präsentation zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 auf der Plattform "Investor Meet Company" halten werden.

Die Präsentation ist für alle bestehenden und potenziellen Aktionäre zugänglich. Fragen können im Vorfeld der Veranstaltung bis zum 8. Mai 2025 um 9:00 Uhr (BST) oder auch jederzeit während der Live-Präsentation über das "Investor Meet Company"-Dashboard eingereicht werden.

Die Anleger können sich kostenlos auf der Plattform "Investor Meet Company" registrieren und unter https://www.investormeetcompany.com/acg-metals-limited/register-investor ihre Teilnahme am ACG-Meeting bekannt geben.

Anleger, die ACG METALS LIMITED bereits auf der Plattform "Investor Meet Company" folgen, werden automatisch eingeladen.

Kommentar von Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG:

"2024 war ein Jahr des Wandels für ACG Metals. In relativ kurzer Zeit haben wir uns von einer SPAC zu einem voll funktionsfähigen und börsennotierten Bergbauunternehmen mit einem Produktionsbetrieb, einer klaren Wachstumsstrategie für Kupfer und einem verbesserten Zugang zu den globalen Kapitalmärkten entwickelt.

Der Erwerb der Mine Gediktepe in der Türkei war ein entscheidender Meilenstein, der uns unmittelbar einen Gold- und Silberproduktionsbetrieb, einen starken Cashflow und die Grundlage für ein langfristiges Wachstum der Kupferproduktion beschert hat. Wir konnten uns einen EPC-Vertrag in Höhe von 146 Mio. $ für das Sulfiderzerweiterungsprojekt sichern, das sich derzeit in Ausbau befindet, und haben - erstmalig in einem türkischen Bergbauprojekt - erfolgreich 200 Mio. $ über einen Nordic Bond aufgebracht.

In operativer Hinsicht konnte Gediktepe seine Goldäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 49 % steigern, was auch den beachtlichen Erzgehalten, den hohen Sicherheitsstandards und den steigenden Metallpreisen geschuldet ist. Diese Ergebnisse in Verbindung mit einer disziplinierten Finanzstrategie und der gegenwärtig positiven Goldpreisdynamik stärken ACGs Ausgangslage für anhaltende finanzielle Stärke und nachhaltiges Wachstum.

Im Rahmen der Vorbereitungen auf die erste Kupferproduktion bleibt der Fokus des Boards auf betriebliche Spitzenleistungen, eine zeit- und budgetgerechte Durchführung des Sulfiderzprojekts sowie die Sondierung von Fusions- und Übernahmekandidaten gerichtet, damit unsere Aktionäre von einer hohen Wertschöpfung profitieren können."

Wichtigste Eckdaten des Geschäftsjahres 2024

Strategische Meilensteine

- Ein erster Meilenstein wurde mit der 100%igen Übernahme der Kupfer-Gold-Mine Gediktepe in der Türkei ("Gediktepe") im September 2024 erreicht.

- Wandel von einer Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") zu einem voll funktionsfähigen Bergbauunternehmen mit Wiederzulassung zur London Stock Exchange ("LSE: ACG").

- Unterzeichnung eines EPC-Vertrags im Wert von 146 Mio. $ mit der Firma GAP Insaat für den weiteren Sulfiderzausbau bei Gediktepe.

- Aufbringung von Mittel in Höhe von 200 Mio. $ über einen vorrangig besicherten Nordic Bond (14,75 % Kupon), mit dem der Sulfiderzausbau bei Gediktepe zur Gänze finanziert werden kann.

Betriebsergebnis Mine Gediktepe Gesamtjahr 2024

Betriebliche KPIs Ergebnis 2024 Veränderung zum Vorjahr Sicherheit 634 Tage ohne verletzungsbedingte Zeitverluste n.z. Verarbeitetes Erz 801.600 Tonnen 18 % Durchschnittl. Goldgehalt 2,53 g/t 11 % Durchschnitt. Silbergehalt 71,8 g/t 24 % Produktion Goldäquivalent 55.374 Unzen 49 % Goldverkauf 49.165 Unzen 49 % Silberverkauf 670.130 Unzen 85 % Verkauf Goldäquivalent 57.072 Unzen 52 % Realisierter Goldpreis 2.387 $/Unze 22 % Realisierter Silberpreis 28,56 $/Unze 22 % C1 Cash-Kosten 606 $/Unze -4 % Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) 1.139 $/Unze -2 %

Zusammenfassung des Geschäftsergebnisses von ACG

Finanz-KPIs Konsolidiert 2024 * Gediktepe Gesamtjahr 2024 Umsatz 57,7 Mio. $ 136,6 Mio. $ Betriebsgewinn 4,8 Mio. $ 69,7 Mio. $ Operativer Cashflow 21,3 Mio. $ 89,0 Mio. $ Barmittel zum Jahresende 9,7 Mio. $ 3,8 Mio. $ Nettovermögen 58,3 Mio. $ 81,9 Mio. $

Hinweis*: Das vorgelegte Geschäftsergebnis weist für die Mine Gediktepe nur 4 Betriebsmonate ab 3. September 2024, dem Datum der Übernahme, aus. Die Betriebsdaten der Mine für das Gesamtjahr sind allerdings zu Referenzzwecken ebenfalls angeführt.

Die Produktion im vierten Quartal, die gemäß dem Minenplan erfolgte, war für die finanzielle Performance maßgeblich und spielte eine wichtige Rolle beim Abbau des Fremdkapitals innerhalb der ersten vier Monate der Eigentümerschaft.

Eckdaten zur Kapitalstruktur

- Im Rahmen des Erwerbs der Mine Gediktepe in der Türkei übernahm ACG von Traxys Europe S.A. ("Traxys") und Argentem Creek Partners ("ACP") per 31. August 2024 Schulden in Höhe von 37,5 Mio. $ ("Gold-Vorauszahlung"). Bis zum 31. Dezember 2024 wurden 12,1 Mio. $ des Nennbetrags des Gold-Vorauszahlungskredits zurückgezahlt.

- Die Aktionärsdarlehen wurden nach der Umwandlung von 4,5 Mio. $ in Eigenkapital und der Rückzahlung von 3,25 Mio. $ in bar auf 13,5 Mio. $ reduziert.

- Es wurden insgesamt 88 Mio. $ an neuem Eigenkapital ausgegeben, 39,9 Mio. $ davon an Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ("Lidya") als Gegenleistung für den Erwerb der Mine Gediktepe.

Ereignisse nach Jahresabschluss

- Am 13. Januar 2025 schloss ACG Metals die Emission einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 200 Mio. $ mit einer Laufzeit von vier Jahren erfolgreich ab. Der Erlös wird zur vollständigen Finanzierung des Sulfiderzausbaus bei Gediktepe und zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme verwendet. Die Gold-Vorauszahlung wurde mit den Anleiheerträgen im Januar 2025 vollständig getilgt.

- Die Mannschaft von GAP Insaat traf im ersten Quartal 2025 am Standort ein, um mit dem Bau der Sulfidflotationsanlage zu beginnen. Die Beschaffung und die Arbeiten in der Anfangsphase schreiten planmäßig voran, die Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentraten kann somit im ersten Quartal 2026 aufgenommen werden.

- Am 30. Januar 2025 wurde Herr Michael R. Pompeo zum Non-Executive Director ernannt und stärkt nun die globale strategische Ausrichtung des Unternehmens.

- Im Februar 2025, als der Goldpreis annähernd Rekordniveau erreichte, tätigte das Unternehmen ein strukturiertes Hedgegeschäft (Goldabsicherung), das 50 % der geplanten Produktion für 2025 abdeckt.

- ACG legte für bis zu 70% aller ausstehenden Warrants ein Angebot, wodurch ein erheblicher Warrant-Überhang auf die Aktien beseitigt wurde.

- Im April 2025 nahm das Unternehmen Berenberg und Canaccord zusätzlich als Broker unter Vertrag, um die Liquidität der Aktien zu verbessern und das Interesse der Anleger zu steigern.

- Das Unternehmen sondiert nach wie vor Übernahmekandidaten im Kupfersektor als Beimischung, die gut zu seiner Plattformstrategie passen. Bevorzugt werden produzierende oder in Kürze produzierende Projekte.

- ENDE-

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chairman & Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit einer erstklassigen ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2024 insgesamt 55 Tsd. Unzen AuÄq.

ACG Metals baut seine Pipeline an aussichtsreichen Fusions- bzw. Übernahmekandidaten in mehreren Ländern weiter aus und plant zusätzliche Übernahmen, um in den nächsten drei bis fünf Jahren auf eine Jahresproduktion zwischen 200.000 und 300.000 Tonnen Kupferäquivalent zu kommen.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

