NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 16 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel geht davon aus, dass die Franzosen mit soliden Ergebnissen die Erwartungen im ersten Quartal erfüllen werden. In seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht hob er seine Ergebnisschätzungen bis 2027 etwas an./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 18:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000077919