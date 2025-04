HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 215 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management der Franzosen stehe vor einem Dilemma, schrieb Analyst Nick Anderson am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts mit seinen sehr schwachen Umsätzen. Wenn man die mit dem Kundenkontakt verbundenen Kosten senke, bremse dies das Umsatzwachstum. Senke man sie aber nicht, erodierten schnell Margen und Free Cashflow./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 15:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485