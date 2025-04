In den letzten Tagen ist der Abstieg des US-Dollars zum Euro einer Gegenbewegung gewichen ... und zugleich ziehen auf einmal US-Aktienindizes und US-Bonds wieder an. Was hat da was motiviert, wer liefert die Vorgaben, die Aktien, die Anleihen oder der Devisenmarkt?

Den vollständigen Artikel lesen ...