Bechtle AG: Ergebnis in Q1 deutlich unter Markterwartung, Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Neckarsulm, 25. April 2025 - Das erste Quartal 2025 der Bechtle AG war unverändert belastet von den schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wie von uns erwartet, liegt daher nach vorläufigen Zahlen das Vorsteuerergebnis im ersten Quartal deutlich unter Vorjahr. Die Markterwartung spiegelt dies allerdings nicht in vollem Ausmaß wider. Das Geschäftsvolumen liegt mit rund 1.960 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau, organisch war es leicht rückläufig. Der Umsatz ging um circa 3 % auf rund 1.460 Mio. € zurück. Das Vorsteuerergebnis (EBT) liegt bei rund 55 Mio. €, nach 82,0 Mio. € im Vorjahr. Hauptgrund für den Ergebnisrückgang sind die im Vorjahresvergleich erhöhten Personalkosten. Zum einen sind diese aufgrund der im Vorjahr getätigten Akquisitionen angestiegen, zum anderen verzeichneten wir spürbar höhere Lohnnebenkosten. Gegenüber dem vierten Quartal 2024 zeigt sich jedoch eine deutliche Verlangsamung der Kostensteigerungen. Darüber hinaus haben sich geringere Bonuszahlungen der Herstellerpartner im ersten Quartal 2025 belastend auf das Ergebnis ausgewirkt. Zusätzlich war das Vorjahresergebnis von Marketingzuschüssen in Höhe von 5 Mio. € positiv beeinflusst, die 2025 nicht vereinnahmt werden konnten. Der Vorstand bekräftigt auch vor dem Hintergrund dieser erwartbaren Entwicklung die Jahresprognose 2025. Mit einem Anziehen der Nachfrage im zweiten Halbjahr, vor allem bei den öffentlichen Auftraggebern, können die Rückgänge aus dem ersten Halbjahr zumindest teilweise noch kompensiert werden. Erste Anzeichen einer Belebung haben sich bereits im April gezeigt. Darüber hinaus verfügt Bechtle über ein historisch hohes Rahmenvertragsvolumen mit öffentlichen Auftraggebern. Dieses sollte sich insbesondere in Deutschland im Zusammenhang mit der sich aktuell bildenden neuen Regierung im Jahresverlauf in tatsächliche Auftragseingänge wandeln. Die Bechtle AG veröffentlicht die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 9. Mai 2025. Kontakt: Bechtle AG

