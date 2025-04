© Foto: Arne Dedert/dpa

Der deutsche Pharmakonzern Merck plant den Kauf eines vielversprechenden US-Wettbewerbers. Die Gelegenheit ist günstig.Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA steht kurz vor einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Wie das Unternehmen bestätigte, befindet es sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von SpringWorks Therapeutics, einem auf seltene Krankheiten und Krebs spezialisierten Biotechunternehmen mit Sitz in Connecticut. Der Kaufpreis soll bei rund 47?US-Dollar je Aktie liegen, was einem Unternehmenswert von etwa 3,5?Milliarden US-Dollar entspricht. Eine Einigung könnte bereits Anfang kommender Woche verkündet werden - sofern keine weiteren Hürden …