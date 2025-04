Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 3. April 2025 besuchte eine Delegation der Vorarlberger Landesregierung das Dienstleistungszentrum Giessen (DLG) in Vaduz. Der Landesamtsdirektor Philipp Abbrederis und die neue Bezirkshauptfrau von Dornbirn, Claudia Feuerstein, wurden vom Stabsstellenleiter für staatliche Liegenschaften, Jonas Hasler, im DLG willkommen geheissen. Beim Austausch dabei waren des Weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft des Amts der Vorarlberger Landesregierung und der Architekturwerkstatt Dworzak-Grabherr.Im Fokus des Erfahrungsaustausches lagen die Erfahrungen, die mit dem Minergie-P zertifizierten Gebäude und der neuen Arbeitsumgebung gesammelt werden konnten. Das Dienstleistungszentrum setzt auf eine grosszügige und flexible Flächenlösung anstelle der traditionellen kleinteiligen Bürostrukturen. Diese neue Arbeitsumgebung fördert nicht nur die nachhaltige Flexibilität in der Raumgestaltung, sondern kann auch auf die zunehmenden Anforderungen der Digitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen der Arbeitswelt reagieren.Die mit der steigenden Digitalisierung einhergehenden Veränderungen der Arbeitswelt eröffnen viele Möglichkeiten und Chancen in der Gestaltung der Arbeitsplätze. Diese Veränderungen stellen die öffentliche Hand genauso wie die Privatwirtschaft vor immer neue Herausforderungen. Der Erfahrungsaustausch war ein wertvoller Anlass zur Besprechung der heutigen und zukünftigen Arbeitsweise im öffentlichen Dienst in beiden Ländern.Pressekontakt:Stabsstelle für staatliche LiegenschaftenJonas Hasler, Leiter Stabstelle für staatliche LiegenschaftenT +423 236 61 24jonas.hasler@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930821