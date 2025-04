Baierbrunn (ots) -1. NabelpflegeDer Nabel bedarf besonderer Pflege, bis er abgefallen und abgeheilt ist - was meist nach fünf bis 14 Tagen der Fall ist. Bis dahin den Nabel täglich mit handwarmem, abgekochtem Wasser reinigen und vorsichtig trocken tupfen. Wichtig: Die Windel sollte immer unterhalb des Nabels sitzen.2. Das erste BadNachdem die Nabelschnur abgefallen ist, wird es Zeit für Babys erstes Bad. In den ersten ein bis zwei Lebensmonaten reicht es aus, das Baby einmal pro Woche für fünf bis zehn Minuten zu baden. Wichtig: Das Baby braucht es kuschelig warm - das Wasser ist bei 37 Grad genau richtig.3. EincremenBabyhaut braucht etwa ein Jahr, um ihre vollständige Barrierefunktion zu entwickeln. Generell und insbesondere in den ersten Wochen gilt: Lieber weniger als zu viel eincremen. Ist die Haut stellenweise sehr trocken, gerötet und rissig, können Eltern an den betroffenen Stellen mit einem Pflegeprodukt wie Creme oder Salbe gegensteuern. Wichtig: Das Produkt sollte extra für Säuglinge sein und nur dünn aufgetragen werden.4. Zähne putzenSelbst wenn noch keine Zähnchen da sind, sollten Eltern Mund und Zahnfleisch ihres Babys mindestens einmal täglich mit einem weichen, sauberen Tuch reinigen. Wenn nach ein paar Monaten das erste Zähnchen durchbricht, gilt: Ab dem ersten Tag mit einer speziellen Babyzahnbürste mit weichen Borsten putzen.5. WickelnUm den Windelbereich zu reinigen, eignet sich zu Hause am besten eine Schüssel mit warmem Wasser und Zellstofftücher. Feucht- oder Öltücher aus der Drogerie können Weichmacher oder Konservierungsstoffe enthalten und sollten am besten nur unterwegs verwendet werden. Bei Mädchen von vorne nach hinten reinigen, um die Verbreitung von Darmkeimen zu vermeiden, bei Jungen die Vorhaut nicht zu stark zurückziehen.6. Fingernägel stutzenNägel schneiden muss bei den meisten Babys, gerade wenn sie frisch auf der Welt sind, nicht sein. Manche Babys haben schon früh längere Nägel und kratzen sich oder ihre Eltern damit. Dann empfiehlt es sich die - noch sehr weichen - Nägel vorsichtig abzuzupfen. Später können die Nägel mit Schere oder Knipser gekürzt werden. Tipp vom Profi: am besten die Nägel kürzen, wenn das Baby schläft.7. Kopfhaut reinigenManche Babys haben Schuppen auf dem Kopf, manchmal auch bis in die Augenbrauen hinein. Sind diese eher gelblich oder bräunlich, handelt es sich meist um den harmlosen Kopfgneis, der in aller Regel von selbst wieder verschwindet. Milchschorf hingegen ist eine Hautkrankheit: Die betroffenen Hautstellen sind meist gerötet und können nässen. In diesem Fall sollten Eltern mit ihrem Baby zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt gehen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die "Apotheken Umschau ELTERN" 4/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6019689