Mit einem Plus von 0,5% und einem Endstand bei 22.065 ist der DAX am gestrigen Donnerstag erfolgreich über die 22.000er-Barriere zurückgekehrt. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Mittwoch noch an der Rückeroberung der 22.000er-Schwelle gescheitert und nur punktuell im Intraday-Verlauf über die runde Tausendermarke ausgebrochen war, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...