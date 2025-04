Nissan hat seine Pläne aufgegeben, zwei in den USA hergestellte Elektro-Limousinen auf den Markt zu bringen und wird ein weiteres Elektromodell in seinem Werk in Canton im Bundesstaat Mississippi bauen. An den E-Crossovern will Nissan wohl festhalten - aber mit einem anderen Zeitplan. Laut einem Memo an Zulieferer vom 21. April, das Automotive News vorliegt, überdenkt Nissan den "Entwicklungszeitplan" für zwei BEV-Crossover. Das Modell mit dem Codenamen ...

