China will offenbar einige US-Produkte von den 125 Prozent Importzöllen ausnehmen. Grund sind offenbar wirtschaftliche Belastungen für sensible chinesische Schlüsselindustrien. US-Futures steigen.Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich eine überraschende Wende ab: Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, erwägt die chinesische Regierung, bestimmte US-Produkte von den jüngst verhängten Strafzöllen in Höhe von 125 Prozent auszunehmen. Grund sind offenbar die zunehmenden wirtschaftlichen Belastungen, die vor allem sensible Schlüsselindustrien treffen. Konkret sollen unter anderem medizinische Geräte und bestimmte …