DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnungen im Handelsstreit befeuern Börsen

DOW JONES--Weiter aufkeimende Hoffnung auf eine Deeskalation im alles beherrschenden Zolldisput hat am Freitag die ostasiatischen Börsen gestützt. Die USA sprechen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit China im Handelskrieg. Er widersprach damit Aussagen des chinesischen Außenministeriums und sprach von einem Treffen, ohne zu konkretisieren, wer sich getroffen hat. Peking hatte die Aussagen der USA, dass es Handelsgespräche gebe, als "Fake News" bezeichnet. China erwägt einem Agenturbericht zufolge, einige US-Waren von seinen Importzöllen von 125 Prozent zu befreien, da die wirtschaftlichen Kosten des Handelskriegs für einige Branchen sehr hoch seien.

Zudem kamen die Verhandlungen mit Südkorea offenbar voran. Laut US-Finanzminister Scott Bessent haben die USA und Südkorea bilaterale Handelsgespräche geführt und könnten möglicherweise bereits nächste Woche eine "Verständigungsvereinbarung" erzielen. "Wir kommen vielleicht schneller voran, als ich gedacht habe", sagte Bessent. Auch zu den Gesprächen zwischen Japan und den USA gab es positive Signale.

In Tokio stieg der Nikkei-225 um 1,9 Prozent auf 35.706 Punkte - auch befeuert von nachgebenden Yen. Dieser verlor als sicherer Hafen an Attraktivität angesichts der Entspannungssignale im Handelsstreit. Zudem haben sich die USA und Japan verständigt, die Wechselkurse dem Markt zu überlassen. Exportlastige Elektroniktitel führten angesichts der Yen-Schwäche das Tableau an. Nidec schossen um 12,5 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen einen 19-prozentigen Gewinnanstieg fürs Geschäftsjahr prognostiziert hatte. Daiichi Sankyo gewannen 6,2 Prozent, nachdem der Nettogewinn im vierten Quartal die Schätzungen der Analysten übertroffen hatte.

Schanghai erneut mit Eigenleben

Die chinesischen Börsen zeigten sich einmal mehr zweigeteilt: In Hongkong, wo verstärkt internationale Anleger aktiv sind, wurde die Deeskalation im Handelsstreit gespielt. Der HSI zog im späten Geschäft um 0,5 Prozent an. Auf dem chinesischen Festland war davon wenig zu spüren, der Schanghai-Composite sank um 0,1 Prozent. Hier spielte die Tagesaktualität des Handelskriegs nur noch eine untergeordnete Rolle, Chinas Politbürositzung im April stand im Fokus. Denn Anleger hofften auf Signale für mehr ökonomische Stimuli, weil sich das BIP-Wachstum Chinas im zweiten Quartal nach Einschätzung von Ökonomen von Morgan Stanley aufgrund der US-Zölle rapide verlangsamen dürfte. China benötige daher möglicherweise weitere Konjunkturmaßnahmen. Diese würden umso dringender, weil Jefferies daraufhin wies, dass die jüngste Deeskalation zwischen den USA und China nicht unbedingt bedeute, dass Peking zu Gesprächen bereit sei.

Die Hoffnung auf eine zügige Einigung im Zollstreit mit den USA trieb den südkoreanischen Kospi um 1,0 Prozent nach oben. Aktien aus der Halbleiter- und Schiffbaubranche lagen vorn. Die Aktien des Speicherchipherstellers SK Hynix stiegen um 3,4 Prozent, die Titel der Werft HD Hyundai Heavy Industries um 7,2 Prozent. Kakao sanken dagegen um 3,8 Prozent, da Aktionär SK Telecom seinen Anteil von 2,4 Prozent an dem mobilen Internetunternehmen veräußern will. In Australien wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag Nikkei-225 (Tokio) 35.705,74 +1,9% -12,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.546,30 +1,0% +6,1% 09:00 Schanghai-Comp. 3.295,06 -0,1% -1,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.019,64 +0,5% +9,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.836,79 +0,0% +1,2% 11:00 Taiex (Taipeh) 19.872,73 +2,0% -15,4% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:36 % YTD EUR/USD 1,1366 -0,2 1,1389 1,1376 +10,0% EUR/JPY 162,89 0,2 162,50 162,23 -0,3% EUR/GBP 0,8544 0,1 0,8540 0,8561 +3,3% GBP/USD 1,3303 -0,3 1,3336 1,3288 +6,5% USD/JPY 143,30 0,4 142,71 142,61 -9,3% USD/KRW 1.438,50 0,5 1.431,05 1.438,32 -3,0% USD/CNY 7,1938 -0,0 7,1945 7,2006 -0,2% USD/CNH 7,2872 -0,0 7,2883 7,2983 -0,6% USD/HKD 7,7582 -0,0 7,7585 7,7586 -0,1% AUD/USD 0,6395 -0,2 0,6408 0,6378 +3,5% NZD/USD 0,5975 -0,3 0,5992 0,5969 +7,1% BTC/USD 93.588,25 0,2 93.425,05 92.328,00 +0,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,89 62,77 +0,2% +0,12 +1,6% Brent/ICE 66,60 66,50 +0,2% +0,10 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.309,39 3.351,70 -1,3% -42,31 +25,3% Silber 29,40 29,48 -0,3% -0,08 +6,3% Platin 848,96 856,6 -0,9% -7,64 -2,2% Kupfer 4,788 4,856 -1,4% -0,07 +17,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2025 03:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.