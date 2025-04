München (ots) -Nach dem Tod von Papst Franziskus haben Cyberkriminelle, wie bei ähnlichen Ereignissen üblich, eine Vielzahl von Betrugskampagnen gestartet. Sicherheitsforscher von Check Point haben einige Beispiele gesammelt und das Vorgehen der Scammer zusammengefasst. Die Cyberbetrüger begannen mit Desinformationskampagnen auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok oder Facebook, bei denen gefälschte mit KI generierte Bilder hochgeladen werden.Diese Kampagnen zielen darauf ab, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erregen und sie zu veranlassen, über Suchmaschinen nach weiteren Informationen zu suchen oder auf in den Bildern oder Beiträgen eingebettete Links zu klicken. Sobald sie sich darauf eingelassen haben, werden sie möglicherweise auf betrügerische Websites umgeleitet, die verschiedenen bösartigen Zwecken dienen, von Datendiebstahl bis hin zu Finanzbetrug.Auf anderen betrügerischen Websites werden Hintergrundbefehle gestartet und ohne Benutzerinteraktion ausgeführt. Diese Form von Malware sammelt Informationen wie den Rechnernamen, das Betriebssystem, das Land, die Sprache und mehr. Ziel ist es, detaillierte Daten über die Benutzer zu sammeln, um später sehr gezielte Phishing-Kampagnen zu starten oder diese Informationen im Dark Web zu verkaufen. Zu diesen Daten könnten Anmeldedaten, finanzielle Details oder technische Gerätespezifikationen gehören.Die aktuellen Kampagnen passen in ein breiteres Muster, das als "Opportunismus bei Cyber-Bedrohungen" bekannt ist und bei dem Angreifer globale Ereignisse von hohem Interesse ausnutzen, um Malware oder Fehlinformationen zu verbreiten. Untersuchungen von Organisationen wie Check Point Research zeigen immer wieder Spitzenwerte bei Phishing- und Malware-Kampagnen, die mit solchen Ereignissen zusammenhängen. Während der COVID-19-Pandemie meldete Google beispielsweise täglich über 18 Millionen Malware- und Phishing-E-Mails im Zusammenhang mit Coronavirus-Betrug.Der beste Schutz vor solchen Bedrohungen besteht in einer Kombination aus Benutzerbewusstsein und mehrschichtiger Sicherheit.Die komplette Nachricht lesen Sie hier: https://ots.de/If181lPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6019753