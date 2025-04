Der US-Medizintechnologie-Konzern Intuitive Surgical hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal 2025 einmal mehr bewiesen, dass Robotik in der Chirurgie kein Zukunftsthema mehr ist - sondern längst Realität. Die Nachfrage nach dem da Vinci-System ist hoch - entsprechend gut fiel das Umsatzwachstum aus. Bei den Anlegern kommt dies gut an.Der Umsatz lag bei 2,25 Milliarden Dollar, was einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders das Geschäft mit Instrumenten und Zubehör ...

