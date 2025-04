Die Gerüchte kochen hoch: Wie die "Financial Times" unter Berufung auf Insider berichtet, will Apple die Produktion aller in den USA verkauften iPhones nach Indien verlagern. Dem Bericht zufolge sollen bis Ende 2026 sämtliche US-Modelle aus dem südasiatischen Land bezogen werden - das wären über 60 Millionen Geräte pro Jahr. Apple reagiert damit auf geopolitische Spannungen und Zölle, die von Präsident Donald Trump eingeführt wurden und dem Konzern stark zusetzten. Allein Trumps Zollpolitik kostete ...

