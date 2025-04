Die Top Ten der am häufigsten zitierten wissenschaftlichen Artikel seit dem Jahr 2000 enthalten einige Überraschungen. Wovon handeln wohl die bisher meistzitierten wissenschaftlichen Paper in diesem Jahrhundert? Von CRISPR-Gentools, mRNA-Impfungen, vom Higgs-Boson oder von Gravitationswellen? Falsch geraten. In den Top Ten, die das Fachmagazin Nature zusammengestellt hat, taucht keins dieser Themen auf. "Die am meisten zitierten Paper sind nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...