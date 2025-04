London (ots/PRNewswire) -Die World Host Group, eine führende globale Webhosting-Plattform mit einem wachsenden Portfolio mit mehr als 30 Marken, freut sich, die Übernahme von FastComet bekannt zu geben, einem globalen Hosting-Anbieter, der für seine entwicklerfreundlichen Funktionen, seine leistungsorientierte Infrastruktur und seinen hervorragenden Kundenservice bekannt ist.FastComet wurde 2013 von Georgi Yanev gegründet und bietet heute 32.000 Kunden, hauptsächlich Entwicklern und kleinen Unternehmen, in 100 Ländern Hosting-Dienste an. Mit einer globalen Präsenz, die mehr als 2.500 Server und rund 135.000 gehostete Websites umfasst, erweitert FastComet das Portfolio der World Host Group sowohl in puncto Größe als auch Spezialisierung. Die Partnerschaft mit FastComet wird es der World Host Group ermöglichen, ihre Schlüsseltechnologie und ihre Talente zum Nutzen ihrer Kunden zu verstärken. FastComet wird weiterhin unter seiner vertrauten Marke tätig sein und erhält gleichzeitig Zugang zur gemeinsamen Infrastruktur, zur erweiterten globalen Reichweite und zur Produktinnovations-Roadmap der World Host Group."Diese Übernahme unterstreicht das Engagement der World Host Group, das Hosting durch Vertrauen, Innovation und exzellenten Service neu zu definieren, und ich freue mich sehr, das Team und die Marke FastComet bei der World Host Group willkommen zu heißen. Ich bin sehr beeindruckt von Georgi und allen, mit denen wir in den letzten Monaten zu tun hatten, und freue mich auf die gemeinsame Zukunft", so Seb de Lemos, CEO der World Host Group."FastComet hat das Hosting in hervorragender Weise optimiert und verfügt über einige erstklassige interne Tools wie Observer, die wir in der gesamten WHG einsetzen können", so de Lemos. "Wir sind fest verwurzelt in Bulgarien und werden die FastComet-Teams mit unseren größeren Teams in Plovdiv und Sofia zusammenführen.""Bei FastComet ging es schon immer darum, Menschen zu befähigen, ihre Online-Präsenz schnell, einfach und zuverlässig aufzubauen. Von Anfang an waren wir davon überzeugt, dass guter Service mehr bedeutet als nur Verfügbarkeit - es geht darum, als echte Menschen aufzutreten und technische Probleme auf eine Weise zu lösen, die auch für Nicht-Techniker Sinn ergibt", sagt Georgi Yanov, CEO von FastComet. "Mit WHG haben wir einen Partner gefunden, der diese Werte teilt. Damit ist dies der logische nächste Schritt in unserer Mission - das, was wir am besten können, weiter auszubauen und dabei den Prinzipien treu zu bleiben, denen unsere Kunden vertrauen."Was dies für FastComet-Kunden bedeutetDie Kunden von FastComet werden von bedeutenden kurz- und langfristigen Verbesserungen profitieren, darunter:- Globaler Zugang zur Infrastruktur: Integration in die mehr als 13 Rechenzentren von Weltklasse von WHG zur Steigerung von Leistung und Reichweite.- Unterstützung von Investitionen: Erweiterung des Rund-um-die-Uhr-Supports von FastComet durch neue Vertrauens- und Sicherheitsteams in den wichtigsten Regionen.- Tools für Entwickler und Agenturen: Einführung von modernen Tools für die Zusammenarbeit von Agenturen, Massenverwaltungssystemen und optimierten Benutzererfahrungen.- Nachhaltige Innovation: Beschleunigte Modernisierung der Infrastruktur und Verpflichtung zu langfristigen Produktinvestitionen.Die Zukunft des Hosting - gemeinsam gestaltenDie "Buy and Build"-Philosophie der World Host Group konzentriert sich darauf, großartige Teams zu befähigen, weiterhin das zu tun, was sie am besten können - und gleichzeitig ihr Wachstum durch gemeinsame Technologien, Investitionen und Gemeinschaft zu beschleunigen."Wir erwerben nicht einfach nur Marken - wir gehen Partnerschaften mit Menschen ein, denen ihre Kunden am Herzen liegen und die etwas Besonderes aufgebaut haben", so de Lemos. "FastComet passt perfekt zu dieser Vision."Als Teil der Roadmap investiert WHG in neue Benutzererfahrungen für alle seine Marken - darunter ein neu gestaltetes Control Panel, das im April 2025 eingeführt werden soll und die Interaktion von Entwicklern und Geschäftsinhabern mit ihren Hosting-Umgebungen grundlegend verändern wird.Informationen zur World Host GroupUnter der Leitung erfahrener Hosting-Unternehmer ist die World Host Group eine globale Hosting-Plattform, die ein Netzwerk vertrauenswürdiger Marken verwaltet und weltweit mehr als 700.000 Kunden bedient. Ihre Mission: die weltweit vertrauenswürdigste Hosting-Gruppe aufzubauen, indem wir Leistung, Transparenz und transformative Produkterfahrungen kombinieren.Weitere Informationen finden Sie unterworldhost.group.Informationen zu FastCometFastComet wurde 2013 gegründet und ist ein globales Webhosting-Unternehmen, das für seinen auf Entwickler ausgerichteten Ansatz, seinen außergewöhnlichen Kundensupport und seine leistungsstarke Technologie bekannt ist. Mit mehr als 85 Mitarbeitern, Kunden in über 100 Ländern und einem hohen Qualitätsanspruch hat sich FastComet eine treue Anhängergemeinde bei Unternehmen und Agenturen gleichermaßen aufgebaut.Weitere Informationen finden Sie unterfastcomet.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/world-host-group-erwirbt-fastcomet-und-baut-damit-die-vertrauenswurdigste-hosting-plattform-der-welt-auf-302438203.htmlPressekontakt:Cory Miller,Chef-Evangelist,World Host Group E-Mail: cory.miller@worldhost.groupOriginal-Content von: World Host Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179423/6019806