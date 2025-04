Shenzhen, China (ots) -TerraMaster, ein weltweit führender Anbieter innovativer Speicherlösungen, gibt stolz die Einführung seines neuesten Produkts bekannt: den U4-500 Integrated Backup Server, ein 4-Bay-1U-Rackmount-NAS, das robusten Datenschutz, nahtlose Backup-Funktionen mit der BBS Backup Suite und Hochgeschwindigkeitsleistung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Home-Offices und IT-Umgebungen bietet.Hauptmerkmale des U4-500 Integrated Backup Servers - Leistungsstarke Hardware für Hochleistungs-BackupsAusgestattet mit einem Intel Core i3-1215U und 8 GB DDR5 bietet der U4-500 außergewöhnliche Leistung. Das Gerät verfügt über zwei 10GbE-Ethernet-Ports mit bis zu 20 Gbps Bandbreite, erreicht sequentielle Schreibgeschwindigkeiten von 2090 MB/s und 4K-Zufalls-Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 450 MB/s mit SMB-Multichannel. Zwei M.2-NVMe-Steckplätze ermöglichen Hyper-Cache-Beschleunigung, die die Effizienz von Festplatten-Arrays steigert, was den U4-500 ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Videoproduktion, virtualisierte Umgebungen und Datenbankmanagement macht.Enorme Speicherkapazität und flexible ErweiterungDer U4-500 unterstützt bis zu 96 TB Rohspeicher mit vier 3,5-Zoll-SATA-Laufwerksschächten (bei Verwendung von 24-TB-Festplatten). Für zusätzliche Kapazität lässt er sich nahtlos über eine USB 3.2 10Gbps-Schnittstelle mit externen USB-Speichern verbinden, wodurch eine Erweiterung auf bis zu 132 TB möglich ist, z. B. mit dem TerraMaster D6-320. Das Gerät unterstützt mehrere RAID-Konfigurationen (Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10) sowie die innovative TRAID/TRAID+-Technologie von TerraMaster für Online-Kapazitätserweiterung und Redundanz. Benutzer können mehrere Speicherbereiche mit ext4- oder Btrfs-Dateisystemen konfigurieren, um unterschiedliche Geschäftsanforderungen zu erfüllen.Kompaktes und leises DesignDas 1U-Rackmount-Gehäuse des U4-500 hat eine Tiefe von nur 360 mm (14,17 Zoll) und wiegt 3,2 kg, was es ideal für kleine Büros, Serverräume oder wandmontierte Schränke macht. Die werkzeuglose Installation passt in die meisten 2-Säulen-Schränke, und ein hochwertiger, leiser Lüfter sorgt selbst bei Volllast für niedrige Geräuschpegel, was den Arbeitskomfort erhöht.Integrierte Backup-Lösung mit BBSDer U4-500 wird mit dem TOS 6-Betriebssystem betrieben und unterstützt die TerraMaster BBS (Business Backup Suite), eine umfassende Backup-Lösung für KMU. Mit einer einmaligen Zahlung eliminiert BBS wiederkehrende Softwaregebühren und setzt keine Grenzen für Backup-Aufgaben oder Speicherkapazität. Es integriert ein professionelles Speicherverwaltungssystem, fortschrittliche Backup-Tools und eine robuste Hardwareplattform und bietet tiefe Integration sowie vielseitige Backup-Dienste. BBS umfasst Kernkomponenten wie Duple Backup für Offsite-Disaster-Recovery, Centralized Backup für Mitarbeiter-PCs und Server, TerraSync für Geräte-Synchronisation, CloudSync für cloudbasierte Wiederherstellung und Snapshot für Schutz vor Ransomware. Diese Suite gewährleistet Datensicherheit in verschiedenen Unternehmensszenarien mit flexiblen Bereitstellungsoptionen und fortschrittlichen Sicherheitsstrategien, einschließlich globaler LTS-Verschlüsselung.Virtualisierung und Multimedia-FunktionenDer U4-500 glänzt in der Virtualisierung mit Docker Manager und VirtualBox, die ein effizientes Management von Containern und virtuellen Maschinen ermöglichen. Die 4K-Video-Dekodierung und Kompatibilität mit uPnP/DLNA-Protokollen, zusammen mit dem TerraMaster Multimedia Server oder Drittanbieter-Plattformen wie Plex und Emby, machen ihn zu einer leistungsstarken Lösung für Streaming auf PCs, Smartphones und TVs. Diese Vielseitigkeit unterstützt multimedia-intensive Branchen wie Film- und Audiovideoproduktion.Vielseitige kommerzielle AnwendungenDer U4-500 unterstützt eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, darunter Dateiserver, Mail-Server, Webserver, FTP-Server, MySQL-Datenbanken, CRM-Systeme, Node.js und Java-VMs. Damit eignet er sich für Branchen wie Bildung, Beratung, Finanzen, wissenschaftliche Forschung und Recht und deckt die vielfältigen Bedürfnisse von KMU ab.VerfügbarkeitDer TerraMaster U4-500 und die BBS Business Backup Suite sind jetzt weltweit erhältlich. Die Serie der BBS-Backup-Server umfasst auch T9-500 Pro, T12-500 Pro, U8-500 Plus und U12-500 Plus, und Benutzer können je nach Bedarf wählen, um zuverlässige Datenschutzsysteme zu gewährleisten, die die Sicherheit von Unternehmensdaten für Organisationen jeder Größe gewährleisten. Über TerraMasterTerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte spezialisiert hat, einschließlich Network Attached Storage und Direct Attached Storage, die in über 40 Ländern und Regionen immer beliebter werden. Die Marke entwickelt seit 10 Jahren Speichertechnologien und erfüllt die Bedürfnisse von Kunden wie Privatnutzern, kleinen/mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen.