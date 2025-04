Linz (www.anleihencheck.de) - England hat das Thema Inflation gut im Griff, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die jüngsten Daten aus April würden den nachlassenden Inflationsdruck mit Werten von 2,6%, nach 2,8% im Vormonat, bestätigen. Die nächste Zinsentscheidung werde am 8. Mai fallen. Eine Anpassung von 4,50% auf 4,25% gelte als gesetzt. Die Bank of England (BoE) tue gut daran, die Wirtschaft mit niedrigen Zinsen zu unterstützen. Der Dienstleistungssektor habe einen großen Anteil am britischen Wirtschaftswachstum. Hier zeige die jüngste Sektor-Umfrage, genannt Einkaufsmanagerindex, einen Wert von 48,9 Punkten. Zur Erklärung: Werte über 50 würden eine optimistische Grundstimmung signalisieren, Werte unter 50 Punkten das Gegenteil. ...

