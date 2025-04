© Foto: Jens Büttner - dpa

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat am Freitagmorgen einen zufriedenstellenden Geschäftsbericht vorgelegt. Vor allem die Margen sind gestiegen.Jahrelang war eine schwache Profitabilität der größte Klotz am Bein der Nordex-Aktie. Trotz starker Auftragseingänge und stetig wachsenden Umsätzen handelte das Papier lange in einer breiten Seitwärtsrange. Doch inzwischen herrscht Bewegung: Die von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Margenverbesserung zeichnet sich immer deutlicher ab. Am Freitagmorgen hat das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Gegenüber dem Vorjahr ging der Umsatz zwar leicht zurück, dafür aber konnte die Ertragsspanne gesteigert werden. Das ist …