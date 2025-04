Die meistgehandelten Produkte: DAX startet mit Rückenwind - Globale Märkte im Aufschwung

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitagmorgen freundlich: Der DAX setzt seine Erholung fort und profitiert von der wachsenden Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch internationale Leitindizes wie der S&P 500 und der Nikkei 225 signalisieren eine positive Tendenz, gestützt durch starke Unternehmenszahlen und optimistische Signale aus der Handelspolitik.

Makroökonomischer Überblick

Die deutsche Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für 2025 auf null Prozent gesenkt, was die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit unterstreicht. Diese Entscheidung reflektiert die Auswirkungen globaler Handelskonflikte und interner wirtschaftlicher Herausforderungen. ?

Gleichzeitig findet heute der "Summit on the Future of Energy Security" statt, bei dem geopolitische, technologische und wirtschaftliche Faktoren der Energiesicherheit diskutiert werden. Die Ergebnisse dieses Gipfels könnten langfristige Auswirkungen auf die Energiepolitik und -märkte haben.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Deutsche Telekom AG (Deutschland)

Die Deutsche-Telekom-Aktie verliert nach Zahlen der US-Tochter T-Mobile. Zwar stimmt der Gewinn, doch das schwache Kundenwachstum drückt auf die Stimmung. ?

Alphabet Inc. (USA)

Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, beeindruckte mit ihren Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 2,81 US-Dollar, deutlich über den erwarteten 2,01 US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich um 46 % auf 34,54 Milliarden US-Dollar. Diese starken Zahlen führten zu einem signifikanten Kursanstieg der Aktie. ?

NVIDIA Corporation (USA)

Die Aktie des Chipherstellers NVIDIA verzeichnete einen Kursanstieg von 2,77 % und erreichte einen Endstand von 93,39 EUR. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage im Bereich künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4ZL7 21,89 22142 Punkte 19960,938058 Punkte 10,16 Open End DAX® Bull UG4ZE0 13,63 22142 Punkte 20800,489221 Punkte 16,36 Open End T-Mobile US Inc. Bull HD7XSW 4,76 261,125 USD 195,136764 USD 7,04 Open End Gold Bear UG2ZQQ 17,92 3299,77 USD 3502,40356 USD 16,84 Open End adidas Bull UG5KSS 1,04 216,2 EUR 205,035709 EUR 18,19 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.04.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom Call HD4PUD 6,15 31,845 EUR 26,00 EUR 4,91 18.06.2025 DAX® Call UG2LS2 1,81 22171 Punkte 25100,00 Punkte 18,75 19.09.2025 Deutsche Telekom Call UG2M3N 0,20 31,865 EUR 37,50 EUR 17,59 18.06.2025 Deutsche Telekom Call UG0JTP 0,63 31,865 EUR 34,00 EUR 15,48 18.06.2025 Meta Platforms Call UG4NHJ 2,41 555,175 USD 560,00 USD 8,37 14.05.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.04.2025; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla HD2QPJ 8,10 263,85 129,799117 USD 2 Open End DAX UG5LC2 8,90 22149 23535,477333 Punkte -15 Open End DAX UG4UUW 26,55 22163,5 19861,155406 Punkte 10 Open End Barick Gold UG1ZCZ 2,52 19,415 17,796777 USD 12 Open End Johnson&Johnson HD31PH 6,15 154,895 103,316125 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.04.2025; 10:45 Uhr;

