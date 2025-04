Mainz (ots) -Giovanni Zarrella bittet zum Tanz in den Mai und verwandelt Friedrichshafen am Bodensee in eine rauschende Tanzparty. Vom Discofox bis zum irischen Stepptanz - drei Stunden lang feiern und tanzen Schlagerstars, deutsche Popkünstler und internationale Gäste in der "Giovanni Zarrella Show", die unter dem Motto "Die große Tanzparty" steht, am Samstag, 3. Mai 2025, ab 20.15 Uhr im ZDF gemeinsam mit dem Publikum durch den Samstagabend. Die Show ist am Sendetag um 20.15 Uhr in Web und App des ZDF verfügbar.Bei der großen Tanzparty sorgen die Schlagerstars Beatrice Egli, Michelle, Inka Bause, Ella Endlich, Bernhard Brink und Neonlicht für Begeisterung und gute Laune. Roland Kaiser präsentiert einen neuen Titel aus seinem aktuellen Album und steht außerdem gemeinsam mit dem Ensemble des Musicals "Romeo & Julia" auf der Bühne. Für "Bergdoktor"-Star Mark Keller ist die Show aus Friedrichshafen ein echtes Heimspiel: Der in Überlingen am Bodensee geborene Schauspieler und Sänger stellt einmal mehr sein musikalisches Talent unter Beweis und Lou Bega bringt die Halle mit seinem legendären "Mambo No. 5" zum Tanzen.Thomas Anders feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 40 Jahre Modern Talking. Der Weltstar blickt im Gespräch mit Giovanni auf seine beeindruckende Karriere zurück und lässt die Herzen der Fans mit einem Medley großer Modern-Talking-Hits höherschlagen. Rührend wird es bei Schlagerlegende Peggy March: 60 Jahre nach ihrem Sieg bei den Schlagerfestspielen in Baden-Baden erfüllt sie sich selbst einen Herzenswunsch und präsentiert ihren Klassiker "Mit 17 hat man noch Träume" in einer frischen Duettversion mit Oli.P.Auch die deutsche Popmusik ist hochkarätig vertreten: Max Giesinger und Alvaro Soler stellen neue Musik vor, während Joris sein Publikum mit dem gefühlvollen Hit "Herz über Kopf" verzaubert, mit dem er vor genau zehn Jahren seinen Durchbruch feiern konnte. Newcomerin SOPHIA bestätigt ihren Ruf als eine der vielversprechendsten Singer-Songwriterinnen des Landes. Internationale Klasse bringen The Ten Tenors auf die Bühne. Ein weiteres Show-Highlight liefert die weltberühmte irische Tanzformation "Lord Of The Dance" mit ihrer atemberaubenden Performance.Für eine überraschende musikalische Begegnung sorgen Schauspielerin und Komikerin Annette Frier und Soulsänger Stefan Gwildis. Sie verwandeln den Sinatra-Klassiker "Somethin' Stupid" in die augenzwinkernde deutsche Version "Sowas Blödes". Emotional wird es beim Wiedersehen mit Choreograf Detlef Soost, der Giovanni Zarrella zu Beginn seiner Karriere bei Bro'Sis maßgeblich förderte. Bei der großen Tanzparty stehen die beiden nach vielen Jahren erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 7016293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrella) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6019862