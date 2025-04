Was ist Palladium - und warum ist es so besonders? Palladium gehört zur Familie der Platinmetalle und ist ein silberweiß glänzendes, seltenes Element mit der Ordnungszahl 46. Seine physikalischen Eigenschaften machen es zu einem echten Multitalent: Es ist leicht, korrosionsbeständig, dehnbar und besitzt eine außergewöhnlich hohe Aufnahmefähigkeit für Wasserstoff. Zudem reagiert es schnell und zuverlässig mit anderen Substanzen - ein Grund, warum es in der chemischen Industrie so geschätzt wird.

