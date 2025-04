Die Düsseldorfer Niederlassung von QBE Deutschland hat im April Zuwachs bekommen: Dr. Frank Amandi übernimmt den Posten als Senior Underwriter Financial Lines & Specialty Markets. Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche mit in das Unternehmen. Der Industrieversicherer QBE hat seit April einen neuen Senior Underwriter Financial Lines & Specialty Markets (FSM): Dr. Frank Amandi. In seiner neuen Position soll er laut QBE nun Impulse im Bereich Financial Lines setzen ...

