Stuttgart, Deutschland (ots) -Das hat es noch nie gegeben! Unter dem Motto Best CARS goes public werden erstmals alle Sieger aus der großen Leserwahl von auto motor und sport mit einer großen Show in der historischen Fischauktionshalle in Hamburg präsentiert. Die Fahrzeugmodelle wurden von 94.531 Auto-Enthusiasten (notariell testiert) an die Spitze ihrer jeweiligen Kategorie gewählt."Vom 9. bis 11. Mai 2025 sind alle Autofans eingeladen, diese Siegermodelle mit uns zu feiern und dabei Livemusik und gutes Essen zu genießen", sagt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport (Details zu den Öffnungszeiten und den Livebands unter fischauktionshalle.com). "Außerdem kann man sich den vollelektrischen Mazda 6e Takumi anschauen, den es beim großen BEST CARS-Gewinnspiel als Preis gibt - und natürlich gleich mitmachen." Eine Liste aller ausgestellten Fahrzeuge finden Sie im Anschluss.Die 1896 erbaute Fischauktionshalle, eine imposante dreischiffige Eisen-Glas-Backstein-Konstruktion im Stil einer römischen Basilika, liegt direkt an der Elbe. Somit steigt die große Show der Auto-Stars auch in unmittelbarer Nähe des parallel stattfindenden Hafengeburtstags, dem alljährlichen Mega-Event in der Hansestadt, zu dem 1,5 Millionen Besucher aus aller Welt erwartet werden."Bei BEST CARS goes public ist man nicht nur ganz nah dran an den Favoriten einer sehr großen Gruppe Auto-begeisterter Menschen, sondern auch an den Entscheidern der Branche, die zu den Feierlichkeiten anreisen werden", sagt Michael Pfeiffer. Diese betrachten die Leserbefragung von auto motor und sport als eines der wichtigsten Trendbarometer, weil sie nicht nur Deutschlands größte und traditionsreichste Endverbraucher-Befragung im Bereich Automobil ist, sondern zudem die Meinungen von automobilen Trendsettern und Opinion-Leadern abbildet.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6019901