Der erfolgsverwöhnte Mobilfunkanbieter T-Mobile US wächst weiter stärker als die Konkurrenz. Doch die Erwartungen des Marktes erreicht die Tochter der Deutschen Telekom nicht. Trotz bestätigter Jahresprognose gibt der Titel deutlich nach. Auch die T-Aktie verliert am Freitag und findet sich am DAX-Ende wieder. Der Teufel steckt bei den von T-Mobile US am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss vorlegten Ergebnissen im Detail. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 6,6 Prozent auf 20,89 Milliarden Dollar. ...

