NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Mobilfunker habe die stärksten Vertragskundenzuwächse der gesamten Branche verzeichnet, und dennoch seien die Aktien nach dem Quartalsbericht klar gefallen, schrieb Analyst Laurent Yoon am Freitag. Die Erwartungen seien einfach noch höher gewesen. Telekomunternehmen spielten den Einfluss des Wirtschaftsumfelds generell herunter, aber immer höherer Wettbewerbsdruck spreche eine andere Sprache./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 03:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 03:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US8725901040