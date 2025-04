© Foto: Daniel Kalker - dpa

Apple beschleunigt seine Abkehr von China und will bis Ende 2026 den Großteil der in den Vereinigten Staaten verkauften iPhones aus Indien importieren.Insidern zufolge, die mit den internen Plänen vertraut sind, müsste Apple seine iPhone-Produktion in Indien dafür nahezu verdoppeln. Aktuell verkauft der Tech-Konzern jährlich über 60 Millionen Geräte in den USA. Das geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Mit dem Schritt reagiert Apple auf geopolitische Spannungen und die weiterhin bestehenden Strafzölle auf Importe aus China. Die Verlagerung der Lieferkette nach Indien ist Teil einer Strategie, um Risiken aus Trumps Zollpolitik zu entschärfen. Das Unternehmen montierte laut Bloomberg …