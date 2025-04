NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim Biotech mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des ersten Quartals an - vorrangig an das starke Abschneiden des Bereichs Bioprocessing./agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 19:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0013154002