Mit der Einführung des VIO® 3n erweitert die Erbe Elektromedizin GmbH ihre bewährte VIO® 3-Familie um eine neue Generation von Elektrochirurgie-Generatoren, die speziell auf verschiedene medizinische Fachgebiete und Verfahrensanforderungen zugeschnitten sind. Das Portfolio wird durch den VIO® seal ergänzt, den ersten VIO®-Generator, der vollständig für bipolare Anwendungen ausgelegt ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250425602096/de/

VIO 3n Fire

Fünf Konfigurationen für präzise chirurgische und endoskopische Anwendungen

Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Elektrochirurgie setzt Erbe seine Innovationskraft mit der Einführung von fünf neuen VIO® 3n-Konfigurationen fort: Fire, Water, Metal, Timber und Stone. Jede Konfiguration ist auf die besonderen Anforderungen verschiedener chirurgischer und endoskopischer Verfahren zugeschnitten und bietet vorprogrammierte CUT-, COAG- und Dissektions-Einstellungen, die die Effizienz steigern und die Komplexität reduzieren. Das VIO® 3n verfügt über bewährte elektrochirurgische Modi von Erbe wie endoCUT®, preciseSECT und pulsedAPC, die reproduzierbare Gewebeeffekte in allen Fachbereichen gewährleisten, und führt unseren neuen Modus endoCUT® U ein, der für "Unterwasser"-Anwendungen entwickelt wurde.

Neben der präzisen Anpassung der Gewebeeffekte legt der VIO® 3n besonderen Wert auf intuitive Bedienbarkeit: Die Schnittstelle mit stepGUIDE unterstützt das Operationsteam mit einer logischen Menüführung und Echtzeit-Benachrichtigungen und vereinfacht so die Einrichtung und Bedienung. Darüber hinaus lässt sich der Generator nahtlos in andere Erbe-Geräte wie APC 3 und IES 3 sowie in Erbe-Instrumente und -Zubehör integrieren und ermöglicht so eine flexible Anpassung an bestehende Arbeitsplätze.

VIO® seal: Der erste VIO®-Generator für bipolare Anwendungen

Als spezialisierte Lösung für bipolare elektrochirurgische Eingriffe ist der VIO® seal eine wichtige Ergänzung des Erbe-Portfolios. Das Gerät ist für die Verwendung mit TriSect rapide®, BiClamp® und standardmäßigen bipolaren Instrumenten konzipiert und kann als eigenständige Lösung oder in Kombination mit dem VIO® 3n sowie bereits vorhandenen Geräten wie der VIO® D- und S-Serie eingesetzt werden. Dank der digitalen Instrumentenerkennung passt es sich perfekt an chirurgische Arbeitsabläufe an.

Ein wichtiges Merkmal: In Kombination mit einem weiteren VIO®-Generator ermöglicht der VIO® seal die gleichzeitige bipolare Aktivierung und erweitert damit die Möglichkeiten chirurgischer Eingriffe.

Eine zukunftssichere elektrochirurgische Lösung für unterschiedliche klinische Anforderungen

Mit der Einführung des VIO® 3n und des VIO® seal macht Erbe einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter. Die Kombination aus maßgeschneiderten Konfigurationen, leistungsstarken Arbeitsabläufen und bewährter Erbe-Technologie schafft eine Plattform, die auf die spezifischen Anforderungen verschiedener medizinischer Fachbereiche zugeschnitten ist.

"Nach mehr als 100 Jahren Elektrochirurgie und über 100.000 verkauften VIO®-Elektrochirurgiegeneratoren bringt Erbe die nächste Generation auf den Markt den VIO® 3n", erklärt Dr. Helmut Scherer, Chief Technology Officer der Erbe-Gruppe. "Mit dem VIO® 3n wird das erfolgreiche Bedienkonzept des VIO® 3 auf die nächste Technologiegeneration übertragen und für verschiedene medizinische Disziplinen verfügbar gemacht."

Die neuen Systeme werden ab April 2025 auf dem CE-Markt und in CE-bezogenen Ländern erhältlich sein.

Über Erbe Elektromedizin

Erbe Elektromedizin entwickelt, produziert und vertreibt weltweit chirurgische Instrumente und Geräte und bietet Dienstleistungen für den professionellen Einsatz dieser Produkte in einer Vielzahl von medizinischen Fachbereichen. Chirurgen, OP-Teams und Patienten auf der ganzen Welt vertrauen auf die Medizintechnik von Erbe. Die chirurgischen Instrumente und Geräte kommen in fast allen Fachbereichen zum Einsatz. Sie basieren auf der Elektrochirurgie in Kombination mit anderen Erbe-Technologien. Hybride Lösungen ermöglichen uns neue, innovative Anwendungen in der Medizin.

Geschäftsfelder

Bildgebung

Endoskopie

Elektrochirurgie

Plasmachirurgie

Thermofusion

Hydrochirurgie

Kryotechnologie

Ein internationales Netzwerk

20 internationale Vertriebs- und Serviceeinheiten

5 Produktionsstätten

Erbe ist in 110 internationalen Märkten tätig.

Die Belegschaft von Erbe

2.100 Mitarbeiter weltweit

Davon rund 1.100 in Deutschland

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250425602096/de/

Contacts:

Erbe Elektromedizin GmbH

Waldhoernlestrasse 17

72072 Tübingen

erbe-med.com

info@erbe-med.com

David Malecki

Telefon +49 7071 755-316

david.malecki@erbe-med.com