Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25), ein weltweit anerkannter Multi-Asset-CFD-Broker, hat sich bei den UF Awards LATAM 2025, die während der iFX Expo Mexico 2025 stattfanden, zwei prestigeträchtige Auszeichnungen gesichert: Der Broker wurde als "Bester Multi-Asset-Broker" und "Beste mobile Trading-App" geehrt. Diese Auszeichnungen unterstreichen das kontinuierliche Engagement von Vantage, seinen Kunden ein außergewöhnliches Trading-ErlebnisDie von Ultimate Fintech ausgerichteten UF Awards LATAM würdigen herausragende Leistungen und Innovationen in der Fintech- und Online-Handelsbranche. Diese Anerkennung bekräftigt die Position von Vantage als weltweit vertrauenswürdiger und zukunftsorientierter Makler.Diese Auszeichnung würdigt das robuste und diversifizierte Produktangebot von Vantage, das CFDs auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen umfasst. Durch den Zugang zu hoher Liquidität, ultraschneller Ausführung und äußerst wettbewerbsfähigen Handelsbedingungen ermöglicht Vantage Händlern die Diversifizierung ihrer Portfolios und den sicheren Handel auf den globalen Märkten.Die mobile App von Vantage hat neue Branchenstandards gesetzt, indem sie ein intuitives, leistungsstarkes Handelserlebnis bietet, das den Nutzern leistungsstarke Tools direkt in die Hand gibt. Mit Echtzeitdaten, nahtloser Navigation, anpassbaren Charts, fortschrittlichen Indikatoren und KI-gesteuerten Erkenntnissen versorgt die App Händler mit Echtzeitdaten, um zeitnahe Entscheidungen zu treffen - egal, wo sie gerade sind.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, kommentierte die Auszeichnung wie folgt:"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, von UF Awards LATAM sowohl für unser Multi-Asset-Angebot als auch für unsere mobile Trading-App ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnungen spiegeln die harte Arbeit und die Leidenschaft unseres Teams wider sowie unser unermüdliches Engagement, den Händlern die besten Tools, Technologien und den besten Support zu bieten. Wir sind stolz darauf, weiterhin in Innovationen und kundenorientierte Lösungen zu investieren, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Nutzer zu erfüllen."Diese zusätzliche Anerkennung folgt auf eine Reihe von Auszeichnungen, die Vantage in letzter Zeit erhalten hat, einschließlich der Anerkennung für seine Copy-Trading-Plattform, seine Zuverlässigkeit beim Handel und sein Partnerprogramm. Während das Unternehmen sein globales Angebot weiter ausbaut, konzentriert sich Vantage weiterhin auf die Entwicklung von technologiebasierten Lösungen, die Händler aller Ebenen unterstützen.Weitere Informationen über die preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage und die kommenden Initiativen finden Sie auf der Website von Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ufawards_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2667255/Vantage_Celebrates_Dual_Wins_UF_Awards_LATAM_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-feiert-doppelsieg-bei-den-uf-awards-latam-2025-302438250.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100930850