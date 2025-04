Nachdem die SpringWorks Theraputics-Aktie bereits am Dienstag und Mittwoch in Summe um +11% zulegen konnte, schoss sie am Donnerstag um weitere +9% nach oben. Was steckt hinter der starken Kursperformance des US-Biotechunternehmens und sollten Anleger jetzt noch zugreifen? Merck steht vor dem Kauf Seit längerer Zeit machen Gerüchte in den Medien die Runde, dass der deutsche Pharmariese Merck KGaA Interesse an einer Übernahme der US-Biotechfirma SpringWorks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...