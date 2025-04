News von Trading-Treff.de Zufriedenheit dürfte sich bei Palantir einstellen. Palantir hat am Freitag einen Gewinn von bislang 6,9 % verbucht und am Donnerstag einen massiven Aufschlag erwirtschaftet. Die Aktie ist am Ende gestern um rund 7 % nach oben geschnellt. Damit hat wohl die wenigsten Investoren gerechnet, den Pahl lag noch vor wenigen Tagen bei einem Kurs von weniger als 80 €. Das Papier ist nunmehr wieder über die Marke von 100 € gesprungen. ...

