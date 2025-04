EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie

Mayr-Melnhof Karton AG: Franz Hiesinger als Finanzvorstand wiederbestellt (News mit Zusatzmaterial)



25.04.2025 / 12:30 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat Mag. Franz Hiesinger (59), seit Oktober 2017 Finanzvorstand der Gesellschaft, für eine Funktionsperiode von fünf Jahren wiederbestellt. Das neue Vorstandsmandat beginnt mit 01. Oktober 2025 und endet am 30. September 2030.



Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations

Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 (0) 1 501 36 - 91180, E-mail: investor.relations@mm.group

