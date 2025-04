News von Trading-Treff.de Die Kryptowährung zeigt sich derzeit erstaunlich stabil - getragen von massiven Kapitalbewegungen in institutionellen Investmentvehikeln. Besonders auffällig: Die jüngsten Zuflüsse in Bitcoin-ETFs erreichten Hunderte Millionen Dollar an nur einem Tag. Allein der BlackRock-Fonds verzeichnete beträchtliche Einlagen. Diese Zahlen markieren einen deutlichen Anstieg gegenüber den durchschnittlichen Tagesvolumina zu Jahresbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...