ETF Analyse der Woche | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

ETF DER WOCHE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus Industrieländern unter Ausschluss von Griechenland besteht, die die Kriterien einer Einjahresprognose von mindestens 2 Prozent Dividendenrendite erfüllen.

- iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF WKN: A0LEW8 - ISIN: IE00B1FZS350 - Kürzel: IQQ6

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Anteilsschein konnte im Januar bzw. im April 2022 ein Top (Doppeltop) formatieren. Das Hoch im April wurde dynamisch abverkauft. Zwar gelang es dem Papier im Juni 2022 eine Gegenbewegung abzubilden, die aber keine ausreichende Substanz hatte. Es ging von der 25 EUR-Marke bis Mitte Dezember 2022 in den Bereich der 20 EUR. Anfang 2023 setzte sich die Abwärtsbewegung weiter fort. Erst Ende Oktober konnte sich der Anteilsschein von 17,87 EUR moderat erholen. Die Aufwärtsdynamik in den folgenden Monaten hatte aber eine überschaubare Dynamik. Ende 2024 gaben die Notierungen wieder nach. Anfang März setzte das Papier mit Dynamik unter die 18,50 EUR zurück, konnte sich mittlerweile aber wieder etwas erholen und über die 20 EUR-Marke laufen.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein sich Anfang 2024 zwar zunächst über die SMA20 (aktuell bei 21,60 EUR) bzw. über die SMA50 (aktuell bei 21,73 EUR) schieben konnte. Nach einer längeren Konsolidierung ging es im September 2024 an und über die SMA200 (aktuell bei 212627EUR). Diese Durchschnittslinie hat zunächst stabilisierend gewirkt. Es ist dem Papier aber nicht gelungen, sich von der SMA200 nach Norden zu lösen. Im März ging es im Zuge der Schwäche wieder zurück unter alle drei Durchschnittslinien.

Zunächst gilt es in den kommenden Handelswochen die eingeleitete Erholung weiter fortzusetzen. Diese könnte zunächst an die SMA20 - SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien waren 2024 ein guter Support gewesen, denkbar ist, dass diese jetzt ein harter Widerstand sein könnten. Selbst wenn es gelingt diese beiden Linien per Wochenschluss zu überwinden, so gilt es auch sich verbindlich über der SMA200 festzusetzen. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Anteilsschein diese Bewegung in den kommenden Handelswochen abbilden kann.

Solange das Papier per Wochenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die das Potential haben bis an das Jahrestief 2025 (12,28 EUR) bzw. an das Jahrestief 2024 (17,87 EUR) zu laufen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bärisch...

